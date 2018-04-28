Тука назвал "таксу" проезда фуры с сигаретами через линию разграничения на Донбассе

В зоне АТО на Донбассе с оккупированных территорий осуществляется незаконный провоз товаров, в том числе фурами, заявил заместитель министра по делам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его данным, за проезд фуры с контрабандными сигаретами через линию разграничения из ОРДЛО платят 25 тысяч долларов.

"Это один из самых доходных видов бизнеса", — подчеркнул он в эфире "112 канала".

По его словам, в Донецке уже более 20 лет функционирует "бизнес" на табачной фабрике "Хамадей", открытый еще "при царе Горохе".

В то же время Тука добавил, что распологает информацией об открытии на оккупированном Донбассе еще одного подпольного цеха по производству контрафактных сигарет.

Напомним, ранее Тука жестко высказался по поводу наведения порядка на Донбассе.