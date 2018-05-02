"Нафтогаз" проиграл в Евросоюзе суд по газопроводу, связанному с "Северным потоком"

Общий суд Европейского союза отклонил исковое заявление поданной госкопанией "Нафтогаз Украины" против Европейской комиссии − с требованием отменить решение, позволяющее российской корпорации "Газпром" использовать мощности газопровода Opal. Об этом свидетельствует распоряжение, опубликованное в базе документов Евросоюза.

Согласно документу, в марте 2017-го "Нафтогаз" подал в Общий суд Евросоюза вышеуказанный иск против ЕК. Украинская сторона хотела отменить решение, позволяющее "Газпрому" увеличивать использование мощностей газопровода Opal и объемы прокачки газа по газопроводу "Северный поток".

В "Нафтогазе" аргументировали свой иск так − позитивное решение было принято за пределами полномочий Еврокомиссии.

"Решение Общего суда от 9 марта 2018 года — Нафтогаз Украины против Еврокомиссии, по ходатайству об аннулировании решения комиссии от 28 октября 2016 года о пересмотре условий освобождения трубопровода Opal от правил доступа третьих сторон и тарифного регулирования… Ходатайство отклоняется как неприемлемое", — говорится в распоряжении Общего суда ЕС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Газпрома" разорвало все газовые контракты с Украиной.