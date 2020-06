Бойкот Facebook: Цукерберга наказали на $7 млрд

Фейсбук новости - как Цукерберга наказали на $7 млрд / facebook.com

Рекламодатели объявили бойкот Facebook: соцсеть обвиняют в том, что та якобы недостаточно борется с расизмом, подстрекательством против протестующих, ненавистью и дезинформацией накануне президентских выборов в США.

После того, как к бойкоту присоединился крупнейший рекламодатель в мире – Unilever Plc – акции Facebook продемонстрировали самое масштабное падение за последние три месяца, рухнув на 8,3%.

По состоянию на 28 июня к бойкоту Facebook присоединилось более 10 крупнейших компаний мира. Среди них Coca-Cola Co, Hershey Co, Honda Motor Co, PepsiCo, Viber и др.

Годовой доход Facebook от рекламы составляет $70 млрд. После начала бойкота компания потеряла $56 млрд от своей рыночной стоимости, а основатель Facebook Марк Цукерберг – $7,2 млрд своего состояния. В результате Цукерберг вылетел из тройки самых богатых людей мира: его место занял французский бизнесмен-миллиардер Бернар Арно.

Ранее англиканская церковь назвала Иисуса Христа темнокожим, были опубликованы изображения. Священнослужители в очередной раз хотят напомнить всему миру, что сын Бога не был белым.

Перед этим активист движения Black Lives Matter и бывший пастор Шон Кинг призвал снести европейские статуи Иисуса Христа, поскольку светлокожий Христос — форма отражения превосходства белой расы. Однако ему напомнили исторический факт, что каждый народ, как правило, изображал сына Бога по своему подобию.

Как ранее сообщалось, в США продолжаются акции протеста, которые начались после акта полицейского насилия и расизма. Так, в Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону. А в Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна – народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки.