Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

Руслан Иваненко
11 сентября 2025, 02:11
Украинские войска отражают атаки противника и уничтожают его технику на нескольких направлениях фронта.
Силы обороны контролируют ситуацию на фронте, уничтожая врага и его военные средства / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • 10 сентября зафиксировано 153 боевых столкновения на фронте
  • ВСУ обезвредили 112 оккупантов, 77 - безвозвратно
  • Противник совершил более 3300 обстрелов и применил почти 2000 дронов

С начала суток 10 сентября на российско-украинском фронте зафиксировано 153 боевых столкновения. На Покровском направлении Силы обороны Украины обезвредили 112 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно.

"Российские захватчики нанесли два ракетных и 45 авиационных ударов, применив 44 ракеты и сбросив 64 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1989 дронов-камикадзе и осуществили 3338 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Состоялось семь боевых столкновений. Противник нанес 10 авиационных ударов, сбросив 24 управляемые бомбы, и совершил 182 артиллерийских обстрела, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

Противник 13 раз атаковал в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного. Шесть боевых столкновений продолжаются. На Купянском направлении зафиксировано четыре попытки наступления россиян в районах Мирного, Купянска и Боровской Андреевки.

Лиманское и Северское направления

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмовых действий в районах Грековки, Среднего, Колодязов, Ставок, Торского и Шандриголово. Еще восемь боестолкновений продолжаются. на Северском направлении противник 17 раз атаковал в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки.

Краматорское и Торецкое направления

На Краматорском направлении российские подразделения пять раз атаковали районы Белой Горы, Майского и направления Ступочек и Предтечино. На Торецком направлении произошло 13 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских войск в Щербиновке, Александро-Калиновом, Плещеевке, Русином Яру, Полтавке и направлениях Берестка и Софиевки. Три боестолкновения продолжаются.

Покровское направление

Противник совершил 39 атак в районах Владимировки, Вольного, Золотого Колодезя, Никаноровки, Родинского, Луча, Лисовки, Новоэкономического, Миролюбовки, Звёздного, Удачного, Дачного и Новоукраинки.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 112 оккупантов, из которых 77 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, один автомобиль, 18 БпЛА, единицу специальной техники, пункт управления БпЛА и склад боеприпасов. Повреждена артиллерийская система, единица автомобильной техники и средство РЭБ противника", - сообщили в Генштабе.

Покровск / Инфографика: Главред

Новопавловское, Гуляйпольское и Ореховское направления

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 24 атаки захватчиков в районах Филиалы, Александрограда, Малиевки, Ольговского, Толстого, Поддубного, Новоивановки и в направлении Ивановки.На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал в районе Белогорья, а авиационный удар неуправляемыми ракетами потерпело Железнодорожное.На Ореховском направлении противник провел одно наступательное действие в районе Плавней, получил отпор.

Приднепровское направление и другие районы

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки врага в направлении Антоновки и Садового. на других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того военный Станислав Бунятов писал, что российские оккупационные войска начали подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.

Военный эксперт Сергей Грабский также подтвердил информацию о том, что все действия россиян на фронте сейчас направлены на продвижение в направлении Краматорска и Славянска.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

