Свалит ног и подолбит по голове: начинается мощнейшая магнитная буря сентября 2019

Сильнейшая магнитная буря 28 сентября 2019 раздавит сосуды и всколыхнет давление – как защититься / bashinform.ru

В пятницу, несмотря на конец рабочей недели, лечь спать стоит пораньше. И алкоголем заодно тоже не злоупотреблять.

Мощнейшая магнитная буря сентября 2019 подстерегла Землю под конец месяца. И влияние ее прочувствуют на себе даже люди здоровые.

Начинается самая сильная магнитная буря сегодня – а пика достигнет завтра, 28 сентября 2019. В общем и целом, давить сосуды и трепать давление метеоудар будет людям целых три дня.

Магнитная буря 28 сентября 2019 достигнет 5 баллов уже к рассвету, а на спад пойдет ближе к вечеру. Тогда и стоит выйти на улицу – прогуляться и подышать свежим воздухом, чтоб поднакопить силенок для следующей магнитной волны.

Магнитная буря 29 сентября 2019 наиболее сильно ощущаться будет ночью – часов до 6 утра по Киеву. Так что многие могут жаловаться на бессонницу. Причем за день воскресенья восстановиться толком не удастся: давить на самочувствие геомагнитные колебания будут вплоть до понедельника.

Как следствие, и рабочая неделя начнется не слишком хорошо: многие будут жаловаться на снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться и вообще раздражаться по малейшему поводу.

Магнитная буря 30 сентября 2019 будет уже сравнительно слабенькой – балла на четыре – но придется она "на старые дрожжи", образно говоря: то есть ударит по измотанному организму. И на этом фоне ее 4 балла кому-то покажутся на все 10.

Особенно поберечься в эти дни стоит людям с хроническими болячками и маленьким деткам. Малышей вообще не стоит оставлять без присмотра, чтоб вовремя среагировать на возможные проблемы с их здоровьем.

Итак, эти магнитные бури несут такие симптомы:

головные боли и мигрени;

скачки давления – от чего может бросать то в холод, то в жар;

учащенное сердцебиение – до тахикардии – и общий дискомфорт в груди;

может темнеть в глазах;

проблемы со сном и высыпанием;

раздражительность – стоит избегать стрессов.

Отсюда и главное правило ближайших дней – не напрягаться и побольше отдыхать. Причем от всего: тяжелых физических нагрузок, от алкоголя и вредной еды, от вредных людей заодно.

Магнитные бури: что делать

Следить за питанием – что едите и пьете в дни магнитных бурь. Не переедать, ведь это повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Подробнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

А чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, нужно стараться укреплять свое здоровье.

"Ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, не забывайте про полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе", – рассказала психолог Ирина Чуева.