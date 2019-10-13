Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга

Полезные для мозга продукты есть в каждом холодильнике / Открытые источники

Мозг – самый сложный из инструментов, которые мы используем каждый день Чтобы он корректно работал, мы должны его питать белками, антиоксидантами, аминокислотами, полиненасыщенными жирами, витаминами, углеводами, минералами и другими веществами. Для этого стоит составить правильное меню для мозга – только в этом случае можно иметь острый ум, твердую память и хорошее настроение.

Эксперты назвали список продуктов, которые станут отменным топливом для нашего мозга. В Топ-8 продуктов попали яйца, рыба жирных сортов, орехи, черная смородина, голубика, брокколи, помидоры и шалфей.

Яйца незаменимы для мозга из-за холина. При регулярном употреблении яиц улучшается способность нейронов проводить нервные импульсы, увеличивается способность к концентрации.

Жирная морская рыба содержит незаменимые для мозга полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Наш организм их не производит, поэтому мы должны употреблять соответствующие продукты. Максимальная концентрация Омега-3 - именно в рыбе.

Орехи также содержат Омега-3, хоть и в гораздо меньшем количестве. Также в орехах присутствует витамин Е, который улучшает память и мышление.

Употребление черной смородины улучшает не только функцию мозга, но и здоровье человека. Весь секрет в том, что в черной смородине большое количество витамина С.

Голубика также незаменима для работы мозга. В ее состав входят вещества, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Брокколи любят не все, но есть этот сорт капусты очень полезно. Брокколи содержит много витамина К. Этот продукт способен улучшить когнитивные и умственные способности.

Помидоры содержат очень полезный для мозга ликопин. Это вещество способно защитить его клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие деменции или болезни Альцгеймера.

Также эксперты советуют добавить в меню шалфей, так как именно это растение не просто улучшает когнитивные способности мозга, оно положительно действует на память и обостряет внимание. Употреблять шалфей можно в любом виде.

Напомним, ранее ученые перечислили продукты для здоровой работы почек. По данным медиков, особую пользу для профилактики несет свежая капуста, поскольку содержит фитохимические элементы, позволяющие эффективно выводить токсины из организма человека.

Кроме того, ученые назвали топ-5 продуктов, которые можно съесть на ночь без вреда для фигуры. В свою очередь, эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты.