  1. Главная
  3. Здоровье

Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга

13 октября 2019, 04:39

Чтобы иметь острый ум, твердую память и хорошее настроение, нужно обеспечивать мозг правильным "топливом".

продукты
Полезные для мозга продукты есть в каждом холодильнике / Открытые источники

Мозг – самый сложный из инструментов, которые мы используем каждый день Чтобы он корректно работал, мы должны его питать белками, антиоксидантами, аминокислотами, полиненасыщенными жирами, витаминами, углеводами, минералами и другими веществами. Для этого стоит составить правильное меню для мозга – только в этом случае можно иметь острый ум, твердую память и хорошее настроение.

Эксперты назвали список продуктов, которые станут отменным топливом для нашего мозга. В Топ-8 продуктов попали яйца, рыба жирных сортов, орехи, черная смородина, голубика, брокколи, помидоры и шалфей.

Яйца незаменимы для мозга из-за холина. При регулярном употреблении яиц улучшается способность нейронов проводить нервные импульсы, увеличивается способность к концентрации.

Жирная морская рыба содержит незаменимые для мозга полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Наш организм их не производит, поэтому мы должны употреблять соответствующие продукты.  Максимальная концентрация Омега-3 - именно в рыбе.

Орехи также содержат Омега-3, хоть и в гораздо меньшем количестве. Также в орехах присутствует витамин Е, который улучшает память и мышление.

Употребление черной смородины улучшает не только функцию мозга, но и здоровье человека. Весь секрет в том, что в черной смородине большое количество витамина С.

Голубика также незаменима для работы мозга. В ее состав входят вещества, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Брокколи любят не все, но есть этот сорт капусты очень полезно. Брокколи содержит много витамина К. Этот продукт способен улучшить когнитивные и умственные способности.

Помидоры содержат очень полезный для мозга ликопин. Это вещество способно защитить его клетки от свободных радикалов и предотвратить развитие деменции или болезни Альцгеймера.

Также эксперты советуют добавить в меню шалфей, так как именно  это растение не просто улучшает когнитивные способности мозга, оно положительно действует на память и обостряет внимание. Употреблять шалфей можно в любом виде.

Напомним,  ранее ученые перечислили продукты для здоровой работы почек. По данным медиков, особую пользу для профилактики несет свежая капуста, поскольку содержит фитохимические элементы, позволяющие эффективно выводить токсины из организма человека.

Кроме того, ученые назвали топ-5 продуктов, которые можно съесть на ночь без вреда для фигуры. В свою очередь, эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович объяснила, как и зачем правильно сочетать продукты. Также она дала несколько советов, в какое время суток правильно есть те или иные продукты. 

продукты здоровье яйца мозг помидор орехи голубика
Сейчас вы просматриваете новость «Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

05:37
Великі Вуйки: сериал продлен на 2 сезон до начала показа
05:18
Покрова 2019: что нельзя делать в этот праздник и как первой выскочить замуж
05:01
Растить детей: Усик рассказал, когда завершит карьеру Видео
04:39
Еда для ума: эксперты назвали топ-8 продуктов для улучшения работы мозга
04:10
Гороскоп на неделю: как не нарваться на наказание от ноября 2019
03:51
Круговорот Daewoo в природе: одесситка заблокировала трамваи – пассажиры передвигали авто семь раз Видео
03:28
Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю
03:00
В Нафтогазе рассказали, кому не "светят" теплые батареи
02:35
"Незаметно подкрался ужас": Лия Ахеджакова высказалась о войне России против Украины
02:14
В Черновцах пенсионер зарезал пьяного престарелого гостя и не смог убежать Видео
01:49
Рынок земли в Украине: в Слуге народа предлагают неожиданное решение
01:30
"Чернобыль был бы цветочками": Кравчук объяснил отказ Украины от ядерного оружия
01:13
Истребление террористов в Сирии: Турция ликвидировала 415 боевиков Видео
00:56
"Бабье лето" пришло в Украину: синоптик обещает потепление до +23 Видео
00:29
Вторжение пришельцев: турист снял на видео флотилию НЛО в небе над США Видео
00:01
13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делать Видео
12 октября, суббота
23:49
В Киеве "вора в законе" лишили титула и сильно избили - Аброськин
23:19
Доктор Комаровский указал на опасность фтора
22:49
В Слуге народа назвали плюсы для Украины от согласования "формулы Штайнмайера" Видео
22:19
Эсминец США снова в Черном море: в России сказали, кто его "пасет"
21:46
Гороскоп на завтра: кому грозят обман, манипуляции и ругань
21:05
"Отходить больно": Пристайко объяснил срыв разведения сил на Донбассе Видео
20:43
В Донецке на кладбище случился ужасный инцидент
20:25
"Мирча хочет в Динамо": агент рассказал о новой работе Луческу Видео
20:00
"Начнем баррикадироваться": Пристайко предложил Евросоюзу "дожать РФ" Видео
20:00
Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз
19:43
"Клоун без цирка": "непосаженному петрушке" Порошенко ответили из-за "формулы Штайнмайера"
19:33
"Пьяный коп, смертельное ДТП": киевский полицейский серьезно "отличился"
19:03
Лия Ахеджакова рассказала о "революции достоинства" в России
19:00
Х-Фактор 10 сезон 5 выпуск 12-10-2019 смотреть онлайн кастинги Видео
18:32
Турецкие войска захватили город на севере Сирии Фото Видео
18:26
Боеготовность ВСУ усилена: что это значит
18:01
Из окна киевского Института сердца сиганул парень - СМИ
17:55
Луценко через сообщников Джулиани добивался отставки Йованович – СМИ Видео
17:24
"Особо не спешу": Пристайко не видит смысла общаться с Лавровым
16:58
Дело Маркива: суд в Италии пояснил приговор осужденному к 24 годам тюрьмы бойцу НГУ Видео
16:25
Глава Минэнергетики США проталкивал в совет Нафтогаза человека Януковича - AP Видео
15:50
Дело об импичменте Трампу: еще одного дипломата США вызвали из Украины в Конгресс Видео
15:22
"Антициклон прикрутит ветер": синоптик пообещала украинцам летнюю погоду Видео
15:00
"Обратная сторона Томоса": Епифаний заявил о признании ПЦУ Греческой церковью Видео
14:40
"Мэр в доле го*ностроев": на Майдане историческое здание изуродовали "курятником" Фото
14:25
"Нужно 350 триллионов, и мы будем первыми": Путин рассказал об угрозе НАТО
14:06
Гороскоп на 12 октября 2019: кому "светят" признание, удача и успех
14:00
Ребенок или взрослая: в США разгорелся скандал из-за удочеренной американцами украинки Видео
13:59
Кравчук дал совет Зеленскому перед переговорами с Путиным
13:47
Пристайко раскрыл детали нового обмена с Россией Видео
13:39
"Посол - проститутка, генпрокурор – гомосексуалист": разговор "долбодятла" Пашинского слили в Сеть Видео
13:26
На ходу оторвало колеса: под Днепром произошло жуткое ЧП с маршруткой Видео
13:09
"Киве помогла бы, тот яйцо почесал": Королевскую поймали в Раде за странным занятием - видео Видео
12:49
"Понаехали из Донецка": в Киеве охранники ТРЦ жестоко избили мужчину из-за бутылки рома Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять