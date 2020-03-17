Как правильно пить и как заваривать: эксперты раскрыли все секреты зеленого чая

Зеленый чай лучше пить без сахара / Фото pixabay.com

Зеленый чай - супер полезный для здоровья напиток. Однако, его нельзя пить в больших количествах и в любой момент, когда захочется, иначе вы не получите максимум пользы. Главред разобрался, как часто и в какое время суток можно пить зеленый чай, а также как правильно его заваривать.

Зеленый чай - польза

Зеленый чай обладает многими полезными свойствами, а именно:

активизирует сжигание жира;

уничтожает неприятный запах изо рта;

защищает от сердечных заболеваний;

замедляет процессы старения;

ускоряет обмен веществ.

Однако при всей полезности этот напиток может нанести и вред. Поэтому пить зеленый чай нужно правильно, передает Times Now.

Как часто можно пить зеленый чай

Эксперты не рекомендуют пить зеленый чай чаще трех раз в день. Дело в том, что в напитке содержатся биоактивные вещества, которые в большом количестве могут повредить печень.

Зеленый чай натощак

Лучшее начало дня – стакан теплой воды. А вот если выпить вместо этого зеленый чай, то кофеин может отрицательно повлиять на баланс желудка.

Когда лучше пить зеленый чай - до или после еды

Идеальный вариант, если вы выпьете чашку ароматного напитка за 30-40 минут до или после еды. А вот сразу после еды его пить не рекомендуется, поскольку кофеин и танины чая замедлят процесс усвоения питательных веществ.

Также не нужно пить зеленый чай перед сном – он может взбодрить. Эксперты не рекомендуют употреблять напиток и сразу после приема лекарств.

Зеленый чай - как заваривать

Как правильно заваривать зеленый чай – еще один вопрос, который интересует многих. Чтобы не повышать кислотность напитка, чайные листья не стоит заливать крутым кипятком.

Воду нужно выключать, едва она начинает закипать. Этой водой нужно залить заварку и дать напитку настояться в течение двух-трех минут. После этого можно добавить лимон или имбирь. Еще один важный совет – зеленый чай лучше пить без сахара, чтобы получить максимум пользы.

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Напомним, ранее диетолог Светлана Фус посоветовала, чем заменить кофе. Эксперт сообщила, что вместо кофе можно пить напиток матча – разновидность японского пропаренного зеленого чая, также можно употреблять цикорий или обычный чай.