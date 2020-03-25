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Как правильно работать дома на карантине: график от психолога

25 марта 2020, 11:59

Во время работы можно ненадолго отвлекаться, отметила эксперт.

Психолог посоветовала, что дома нужно работать по графику – Как работать дома
Дома нужно работать по графику, посоветовала психолог / УНИАН

Психолог Екатерина Гольцберг сообщила, что во время работы дома на карантине нужно установить для себя график, который предусматривает пятиминутные перерывы.

Дома можно работать по графику, который предполагает 25 минут работы и 5 минут перерыва, человек не может не отвлекаться, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница отметила, что во время работы в офисе сотрудник, например, делает перерыв, чтобы выйти покурить или взять кофе.

"…Такие небольшие перерывы помогают. Их ритм может быть другим: пять минут отдыха после сорока минут, часа работы и т.п.", – отметила эксперт.

Гольцберг добавила, что на карантине важно соблюдать ритуалы – переодеваться, причесываться, чистить зубы, придерживаться распорядка дня, чтобы не было нарушения сна, поскольку это изнашивает организм.

"…Да, кому-то комфортно и в домашней одежде, но на кого-то она действует расслабляюще. Очень важен распорядок дня. Он не должен быть абстрактным, нужно прописать время не только для работы, но и для досуга…", – посоветовала психолог.

Напомним, в Украине с 12 марта до 3 апреля ввели карантин из-за пандемии китайского коронавируса. Некоторые люди, которые могут работать дома, остались при работе. СМИ писали, что карантин могут продлить.

психолог Екатерина Гольцберг карантин
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