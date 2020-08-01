Первая магнитная буря августа 2020 станет самой сильной – что делать

Магнитная буря 1-3 августа 2020 поджарит сосуды - как спастись / Reuters

Календарь магнитных бурь на август 2020 обещает неспокойный месяц. Причем "веселье" начнется сразу и надолго: первая магнитная буря прогнозируется уже 1 августа – и затянется до 3-го числа.

Это будет довольно серьезный метеоудар. Людей ждут проблемы с сосудами: будут мучать головные боли, наблюдаться проблемы со сном и скакать артериальное давление. Поэтому в первые выходные августа лучше посвятить время отдыху – отложив тяжелые работы на даче или активное веселье на потом.

В это время стоит есть меньше жирного и сладкого, пить больше воды (кому надоела вода – заменить ее травяными чаями), чаще гулять (или хотя бы проветривать помещения), но при этом не на солнце. Людям с хроническими заболеваниями стоит держать под рукой прописанные им лекарства.

Следующая магнитная буря запланирована уже на 10 августа 2020. Она будет средней по своей интенсивности.

Ранее Главред писал о том, что делать, если болит голова. Мы описали 10 способов избавиться от боли, которые помогут быстро почувствовать себя лучше.