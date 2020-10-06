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Ученые объяснили, чем опасны для тела татуировки

6 октября 2020, 04:58

Оказывается, разнообразные татуировки не такие уж и безневинные, как считалось ранее.

Татуировка
Ученые объяснили, чем опасны для тела татуировки/ УНИАН

Нанесенные на тело татуировки при определенном стечении обстоятельств приводят к нарушению терморегуляции организма и негативно сказываются на здоровье.

Об этом сообщается в специализированном издании Journal of Applied Physiology.

Вышеуказанное открытие совершили ученые из Южного методистского университета (Даллас, штат Техас, США).

По их словам, в эксперименте приняли участие люди с крупными татуировками. Их одевали в костюмы, которые стимулировали потоотделение. Далее исследователи наблюдали за реакцией их кожи на перепад температур.

Как оказалось, участки кожи с татуировками выделяли гораздо меньше пота, а, следовательно, хуже охлаждались. Более того, пот на них был гораздо более соленым.

Исследователи объясняют, что татуировки нарушают механизм секреции кожи, что можно считать "потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом".

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Проблемы с кожей - что было ранее:

здоровье кожа ученые татуировка
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