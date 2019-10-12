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Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз

12 октября 2019, 20:00

Символ дня – лестница, по которой слишком легко скатиться вниз, потеряв наработанное с начала месяца.

Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз
Лунный календарь дел на 13 октября 2019: как не скатиться вниз / 1zoom.ru

Лунный календарь на завтра, 13 октября 2019, обещает сложный день.

Символ дня – лестница, по которой слишком легко скатиться вниз, потеряв наработанное с начала месяца. Чтобы этого избежать, стоит сторониться любого негатива: не участвовать в чужих разборках и не провоцировать самому.

Луна заканчивает расти в Овне. Это канун полнолуния и 16-е лунные сутки. 

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 13 октября. Можно краситься (особенно в темный цвет: это "спрячет" от жизненных проблем) и делать массаж головы. А вот стрижку лучше отложить: могут посечься кончики.

Прическу лучше делать без кудряшек, а для укладки взять средства для волос с воском или коллагеном.

Денежный лунный календарь на октябрь 2019: 13 октября. День нейтральный. Но можно потратить заначку на что-то нужное и рациональное. 

Читайте также13 октября 2019 – праздник художника и АПК: что нельзя делатьЛунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 13 октября. На растущей Луне еще не рекомендуется лечить зубы – за исключением острых и экстренных случаев.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 13 октября 2019 – день нейтральный. Можно заняться кардиотренировками (учитывая свой уровень подготовки).

Накануне полнолуний у людей плохая свертываемость крови, так что любые хирургические операции стоит, по возможности, отложить. Зато хорошо зайдут очищающие кожу маски и пилинги.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 13 октября. Можно квасить капусту. Домашние растения стоит удобрить. 

Лунный календарь на октябрь 2019
Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.

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