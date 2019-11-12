Астролог рассказал, как может быть разрушен Крымский мост

Астролог рассказал, будут ли крушения поездов на Крымском мосту

Россия планирует в декабре этого года запустить железнодорожную ветку Крымского (Керченского) моста, пока что только для пассажирских поездов. Ориентировочно открытие железнодорожного сообщения между оккупированным Россией Крымом и РФ должно состояться 9 декабря.

Россияне выбрали благоприятную дату для торжественного открытия, которая не сулит железнодорожной части моста никаких масштабных аварий, крушений поездов или катастроф. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Читайте также"Хреновина уже разваливается": эксперт назвал причину обрушения Крымского моста"9 декабря – хороший день для открытия моста. Даже закрадываются мысли, что россияне консультируются с астрологами, выбирая такие даты, хотя, конечно, это не так. Если сам Крымский мост, его автомобильная часть, был открыт в плохую дату, то с железной дорогой все наоборот, потому, скорее всего, последняя будет более прочной, чем автомобильная часть", – отметил Росс.

По словам астролога, гармоничное расположение планет в этот день на небе будет определять благополучную судьбу этой части моста.

"Луна – в зодиакальном знаке Тельца, что всегда указывает на прочность и надежность. Венера – в соединении с Сатурном, что также указывает на фундаментальность и прочность. Юпитер – в хорошем аспекте к Урану, что не обещает аварий и неожиданных неблагоприятных инцидентов. Так что мост должен выстоять", – объяснил Влад Росс.

Однако, по мнению Росса, эта дата содержит единственную настораживающую особенность – один негативный аспект планет.

"Марс в этот день будет в огнеопасном Скорпионе и в оппозиции к Луне. А это говорит о том, что разрушиться мост не может, однако его могут подорвать", – объяснил астролог.

Читайте такжеАстролог предрек Крымскому мосту катастрофу с массовой гибелью людей: названа датаПри этом Влад Росс также уверен, что Россия успеет с железнодорожной веткой моста в срок.

"Дело движется к завершению. Луна делает четкий аспект к Сатурну, что указывает на успешное завершение работ до оговоренного дедлайна. Тут все будет отработано точно и четко", – отметил Росс.

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