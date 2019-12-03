Гороскоп на 4 декабря: кому в праздник грозит коварное надувательство

Водолеи в среду могут столкнуться с коварным надувательством / УНИАН

В День железнодорожника 2019 - в среду, 4 декабря, Скорпионы могут столкнуться с наглой кражей, а Водолеи - с коварным надувательством.

Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака дал завидный прогноз для Весов - их личная жизнь может стать очень яркой.

Что напророчил гороскоп на 4 декабря 2019 всем знакам Зодиака

Гороскоп 2019: что напророчено водным знакам

Гороскоп на 4 декабря 2019 - Рыбы

Придется покинуть насиженное местечко, чтобы увидеть новые места и пообщаться с новыми людьми. Сдержанность и самоконтроль помогут вам достичь желаемого. Развивайтесь, развивайтесь и еще раз - развивайтесь.

Гороскоп на 4 декабря - Рак

Ракам нужно повнимательнее присмотреться к своим мыслям, возможно, среди них есть "алмаз". Берегите свое тело и душу - откажитесь от слишком больших нагрузок.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Посмотрите по сторонам и присмотритесь к окружающим, возможно, среди них есть человек, нечистый на руку. "Включите" скептика.

Гороскоп 2019: что напророчено огненным знакам

Гороскоп на 4 декабря 2019 - Овен

Отложите крупные покупки и покупки, которые "не горят" - так можно будет избежать финансового дефицита.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуНайдите время, чтобы просто полежать и, например, почитать книгу.

Гороскоп на 4 декабря - Стрелец

Расставьте планы по полочкам, а потом доставайте и воплощайте в жизнь. В День железнодорожника 2019 не принимайте близко к сердцу мелкие проколы - можно проиграть битву, главное - выиграть войну.

Гороскоп на завтра - Лев

Не время расслабляться - приложите максимум усилий для реализации задуманного. Перед тем, как что-то кардинально изменить, не только тщательно подумайте, но и посоветуйтесь с близким человеком.

Гороскоп 2019: что напророчено воздушным знакам

Гороскоп на 4 декабря 2019 - Близнецы

Не тратьте время на пустые занятия, энергию - на болтовню, а деньги - на товары, которые не можно назвать нужными.

Гороскоп на 4 декабря - Водолей

Соберите внимание в кулак, тогда, возможно, удастся избежать надувательства. Вас могут попытаться вывести из себя - не ведитесь на провокации.

Гороскоп на завтра - Весы

Наслаждайтесь вниманием к своей персоне, возможно, в вас влюбится очень достойный человек. В отношениях перестаньте тянуть одеяло на себя - вторая половинка может психануть.

Гороскоп 2019: что напророчено земным знакам

Гороскоп на 4 декабря 2019 - Козерог

Если вас осенила, как вам кажется, гениальная идея, возможно, стоит немедленно воплощать ее в жизнь. Откажитесь от знакомств в сомнительных местах.

Гороскоп на 4 декабря - Дева

Старайтесь быть менее резкими в общении, иначе - есть риск нажить себе нового врага. Повремените с важными делами, возможно, у вас не хватит на них сил.

Гороскоп на завтра - Телец

Попытайтесь действовать "на расслабоне" - не перенапрягайтесь, поскольку нервы не железные, и из-за стресса организм может дать сбой. В День железнодорожника 2019 не копите негатив и не выливайте его на близких.

Ранее астролог Влад Росс поделился гороскопом на декабрь 2019 и предупредил, что на протяжении первого месяца зимы неудачи грозят Весам, Ракам, Козерогам и Овнам. Эксперт посоветовал Овнам поменьше времени тратить на развлечения.