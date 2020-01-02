Гороскоп на 2 января всех знаков Зодиака: чья личная жизнь изменится

Сегодня у Козерогов, Близнецов и Раков может измениться личная жизнь / УНИАН

В четверг, 2 января (праздник, отмечается День научной фантастики), - в девятый лунный день - Козероги могут влюбиться.

Гороскоп на 2 января 2020 года всех знаков Зодиака напророчил, что Близнецы и Раки могут завязать любовные отношения.

Гороскоп на 2020: что звезды напророчили водным знакам

Гороскоп на 2 января - Рак

Не относитесь небрежно к новым знакомствам - есть шанс завязать любовные отношения. Будьте внимательны к себе - при ухудшении самочувствия лучше сразу же обратиться к врачу.

Гороскоп на сегодня - Рыбы

Отличный день, чтобы привести себя в порядок - обновить гардероб, освежить прическу. Не паникуйте во время работы.

Гороскоп на 2 января 2020 года - Скорпион

Если какое-то дело не идет, возможно, его стоит бросить. Стройте планы, есть шанс, что они воплотятся в жизнь.

Гороскоп на 2020: что звезды напророчили земным знакам

Гороскоп на 2 января - Телец

Если есть свободное время - не стоит засиживаться дома, в компании есть шанс познакомиться с очень интересными людьми. Будьте бдительны - вами могут попытаться манипулировать.

Гороскоп на сегодня - Козерог

Тратьте деньги только на то, что вам действительно нужно. В дороге возможно заблудиться. Вероятно, вы можете влюбиться.

Гороскоп на 2 января 2020 года - Дева

Не держите то, с чем давно пора распрощаться. Возможно, вы встретите необыкновенного человека.

Гороскоп на 2020: что звезды напророчили воздушным знакам

Гороскоп на сегодня - Близнецы

Не прячьте себя от людей, пора выбраться на какое-то мероприятие. Есть шанс завязать приятное знакомство с таким же приятным продолжением.

Гороскоп на 2 января 2020 года - Весы

Обратите внимание на своих родных - кому-то очень необходимо ваше внимание. Не переносите болезни на ногах.

Гороскоп на 2 января - Водолей

Определите, что является главным, и старайтесь бить в одну точку. Не бойтесь советоваться с экспертами. Можно познакомиться с влиятельными людьми.

Гороскоп на 2020: что звезды напророчили огненным знакам

Гороскоп на 2 января - Овен

Хорошее время, чтобы совершить прорыв в делах. Присмотритесь к людям, которые вас окружают, возможно, кто-то рядом только ради выгоды.

Гороскоп на сегодня - Стрелец

Постарайтесь все воспринимать не так близко к сердцу и реагировать как можно спокойнее. Попытайтесь как следует отдохнуть.

Гороскоп на 2 января 2020 года - Лев

Можно решать дела, которые связаны с недвижимостью. Будьте внимательны к своему здоровью и к здоровью близких.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2020 года. Эксперт предупредил, что в начале нового года Земле грозит глобальная катастрофа, Америка может замерзнуть и возможно начало мировой холодной войны.