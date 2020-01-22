Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году

Юпитер зашел в Стрелец – знак мудрости и возможностей, подчеркнула Оксана Костюк.
2020 год станет для Стрельцов временем больших перемен, заявила астролог вышей категории Оксана Костюк.
Она подчеркнула, что на протяжении последних 12 лет этот знак Зодиака переживал настоящую войну – терпел трансформацию от Плутона и 2,5 года от Сатурна.
"И о, боги, наконец, почувствовал дуновение перемен – в ноябре 2019 года планета "большого счастья" Юпитер зашел в Стрелец –знак мудрости и возможностей", - рассказала она Главреду.
Она подчеркнула, что эта эйфория счастья и возможностей обрушились на Стрельца с первого мига.
"Многие подхватили знамя, воспользовавшись возможностями для реализации своих идей, которые вынашивали последние 3 года и на которые Сатурн наложил свое табу. Появится возможность путешествия или перемена места жительства. Для матерей и учителей это хороший период", - утверждает ведический астролог.
Она добавила, что в 2020 году у Стрельцов появятся возможности личного и карьерного роста, возможности открыть свое дело (во второй половине 2020 года), заявить о себе как о профессионале, возможность укрепить свое здоровье.
"Период Юпитера в Стрельце продлиться до февраля и с июля - октября 2020 года. Остальное время Юпитер также присоединится к дуэту Сатурна-Плутона в Козероге", - резюмировала Костюк, говоря о гороскопе для Стрельца.
Напомним, ранее астролог рассказала, кому светит крупный куш в 2020 году.