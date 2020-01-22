Гороскоп для Стрельца: астролог рассказала, когда ловить удачу в 2020 году

Стрелец – знак мудрости и возможностей / imenno.ru

2020 год станет для Стрельцов временем больших перемен, заявила астролог вышей категории Оксана Костюк.

Она подчеркнула, что на протяжении последних 12 лет этот знак Зодиака переживал настоящую войну – терпел трансформацию от Плутона и 2,5 года от Сатурна.

"И о, боги, наконец, почувствовал дуновение перемен – в ноябре 2019 года планета "большого счастья" Юпитер зашел в Стрелец –знак мудрости и возможностей", - рассказала она Главреду.

Она подчеркнула, что эта эйфория счастья и возможностей обрушились на Стрельца с первого мига.

"Многие подхватили знамя, воспользовавшись возможностями для реализации своих идей, которые вынашивали последние 3 года и на которые Сатурн наложил свое табу. Появится возможность путешествия или перемена места жительства. Для матерей и учителей это хороший период", - утверждает ведический астролог.

Она добавила, что в 2020 году у Стрельцов появятся возможности личного и карьерного роста, возможности открыть свое дело (во второй половине 2020 года), заявить о себе как о профессионале, возможность укрепить свое здоровье.

"Период Юпитера в Стрельце продлиться до февраля и с июля - октября 2020 года. Остальное время Юпитер также присоединится к дуэту Сатурна-Плутона в Козероге", - резюмировала Костюк, говоря о гороскопе для Стрельца.

Напомним, ранее астролог рассказала, кому светит крупный куш в 2020 году.