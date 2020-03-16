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Гороскоп на 17 марта всех знаков Зодиака: кто станет жертвой обмана, а кто – встретит новую любовь

16 марта 2020, 12:20

Овнам в 23-й лунный день лучше сменить имидж, а Стрельцам – обратить внимание на сны.

гороскоп
Гороскоп на 17 марта советует Близнецам не сорить деньгами / Фото pixabay.com

Во вторник, 17 марта, будет убывающая Луна, это 23-й лунный день – его еще называют днем Гекаты, покровительницы мрака и ночных кошмаров. Этот день будет необычным, странным и загадочным. В частности, Ракам, Тельцам и Козерогам гороскоп советует быть осторожными, а Стрельцам – прислушаться к интуиции.

Прогноз для огненных знаков

Гороскоп на 17 марта 2020 года – Лев

В этот день важно уделить внимание выбору людей для общения. Не стоит контактировать с теми, кто настроен враждебно и провоцирует конфликт. Некоторые Львы могут завязать новые романтические отношения, которые приведут к чему-то более серьезному, чем простая интрижка.

Гороскоп на 17 марта 2020 – Овен

Не лучший день для работы. Вы рассеяны и невнимательны, можете допустить серьезные ошибки. Лучше заняться собой, например, сменить имидж – радикально перекрасить цвет волос или обновить гардероб.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Обратите внимание на сны. Возможно, именно во сне вы увидите ответ на вопрос, который вас давно волнует. Будьте сдержанны в эмоциях, чтобы не обидеть близких вам людей.

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Прогноз для водных знаков

Гороскоп на 17 марта 2020 года – Скорпион

Вы очень ранимы и близко к сердцу воспринимаете события. Не держите обиды в себе, вам нужно выговориться – это может быть психолог или просто близкий человек, которому вы доверяете.

Гороскоп на 17 марта 2020 – Рак

В семье возможны разногласия из-за денег, которые могут перерасти в серьезный конфликт. В целом, неблагоприятный день, звезды предупреждают о душевных расстройствах и стрессе.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Представителей знака ждут разочарования в нынешних любовных отношениях. Не держитесь за прошлое, так как именно новое знакомство может положить начало головокружительной романтической истории.

Прогноз для воздушных знаков

Гороскоп на 17 марта 2020 года – Весы

Семь раз отмерь, один раз отрежь – это девиз дня. Не спешите принимать любые решения, к ним нужно подходить обдуманно, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Гороскоп на 17 марта 2020 – Водолей

Водолеям звезды рекомендуют воздержание во всем – от еды и до ненужного общения. Какой бы деятельностью вы не занимались, снизьте обороты и сделайте передышку.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы склонны сорить деньгами. Если не будете контролировать свои порывы, станете обладателем совершенно ненужных вам вещей. Могут сорваться встречи, которых вы давно ждали. Не печальтесь – это к лучшему.

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Прогноз для земных знаков

Гороскоп на 17 марта 2020 года – Козерог

Вы может стать легкой добычей для мошенников. Заключайте сделки только с проверенными партнерами. Дома возможны конфликты из-за бытовых вопросов.

Гороскоп на 17 марта 2020 – Дева

Не разглашайте чужие тайны, иначе пострадает ваша репутация. Помните, что молчание – золото. Лучше займитесь делом, а не разговорами, шансы достичь успеха очень велики.

Гороскоп на завтра – Телец

Критический день. Напомнят о себе старые долги. Вам стоит заняться поиском нового вида деятельности.  

Напомним, ранее Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года всех знаков Зодиака. Астролог прогнозировал, что на протяжении месяца неудачи грозят Ракам, Овнам, Близнецам и Козерогам.

Как сообщал Главред, астролог Оксана Костюк назвала самый двуличный знак Зодиака

гороскоп Зодиак
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 17 марта всех знаков Зодиака: кто станет жертвой обмана, а кто – встретит новую любовь». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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