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Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: кто встретит родную душу

23 марта 2020, 12:00

Тельцам не стоит "закапывать" свои идеи.

Девы могут встретить родную душу – Гороскоп на 24 марта 2020 года
Девам светит встреча с родной душой / УНИАН

Во вторник, 24 марта, сначала наступит 30 день лунного календаря, а в 11:29 – новолуние 2020 – и будет первый лунный день. Этот день не для всех знаков Зодиака будет радужным.

Скорпион придется серьезно поднапрячься для достижения цели, а Девы могут встретить родную душу.

Чего советует ожидать всем знака Зодиака гороскоп на 24 марта 2020 года

Чего ожидать земным знакам

Гороскоп на 24 марта 2020 года – Дева

Не теряйте решительность в ответственных ситуациях. Не отступайте, возможно, к цели остался единственный шаг. Присмотритесь, возможно, рядом родная душа.

Гороскоп на 24 марта 2020 – Телец

Удача может улыбнуться, а потом куда-то деться. Не слишком сильно привыкайте к хорошему.

Читайте также"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020Воплощайте в жизнь свои идеи.

Гороскоп на завтра – Козерог

Не разбрасывайтесь словами, если хотите быть убедительными – действуйте. Не испортите отношения с человеком, который может вам пригодиться.

Чего ожидать воздушным знакам

Гороскоп на 24 марта 2020 года – Весы

Есть шанс стать лучше, подумайте, над чем вам можно поработать. Возможны небольшие неприятности.

Гороскоп на 24 марта 2020 – Близнецы

Вам может помочь человек, от которого вы не ожидали поддержки. Возможно, придется направить немаленькую сумму для разрешения проблемы близкого человека.

Гороскоп на завтра – Водолей

Могут ухудшиться отношения с любимым человеком, не наступайте на "мозоли". Не стоит спешить, из-за спешки возможны проблемы не только в делах.

Чего ожидать водным знакам

Гороскоп на 24 марта 2020 года – Рак

Завершите начатые дела и наладьте испорченные отношения. Не идите на риск, если можете потерять то, чем дорожите.

Гороскоп на 24 марта 2020 – Скорпион

Не делитесь планами, лучше потом похвастаться достижениями.

Читайте также"Перезагрузка": астролог рассказал о будущем УкраиныЗавершите важные дела – ваша жизнь может улучшиться.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Можете брать на себя новые обязанности, вы справитесь, но придется серьезно постараться. Возможна печальная весть, не впадайте в отчаяние.

Чего ожидать огненным знакам

Гороскоп на 24 марта 2020 года – Овен

Оцените дела, которые вам нужно завершить, возможно, на какие-то из них не стоит тратить усилия. Бурные эмоции могут нанести вред и карьере, и личной жизни.

Гороскоп на 24 марта 2020 – Стрелец

Не бойтесь показывать свою нестандартность, скорее всего, это оценит ваш любимый человек. Чтобы достичь цели, нужно мыслить стратегически.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы сможете найти нужные контакты и выяснить то, что вас интересует. Не беритесь за дела, которые считаете бесперспективными или пустыми.

Гороскоп 2020 новолуние Зодиак
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