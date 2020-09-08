Астролог назвал самый непрошибаемый знак Зодиака

Один знак Зодиака самый спокойный, сказал эксперт.
Астролог Влад Росс спрогнозировал, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.
Тельцы самые спокойные, поделился эксперт с Главредом.
По его словам, самым уравновешенным знаком является Весы, "супер-прагматичным" – Стрелец, а Козерог "чрезмерно расчетливый".
"Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов, – отмечается в материале.
- Ранее Влад Росс говорил, что в сентябре 2020 года Тельцам грозят непредвиденные ситуации, неприятные сюрпризы, их ждут перемены.
- Эксперт посоветовал представителям этого знака Зодиака не подписывать важные документы и не заниматься инвестиционными проектами.
- Также астрологи прогнозировали, что на протяжении первого месяца осени Тельцы неожиданно разбогатеют, богатство может свалиться им на голову.
Автор: Екатерина Присяжнюк