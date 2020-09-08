Астролог назвал самый непрошибаемый знак Зодиака

Телец – самый непрошибаемый знак, поделился Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.

Тельцы самые спокойные, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, самым уравновешенным знаком является Весы, "супер-прагматичным" – Стрелец, а Козерог "чрезмерно расчетливый".

"Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов, – отмечается в материале.