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Астролог назвал самый непрошибаемый знак Зодиака

8 сентября 2020, 14:20

Один знак Зодиака самый спокойный, сказал эксперт.

Росс поделился, что Телец – самый непрошибаемый знак – Гороскоп 2020
Телец – самый непрошибаемый знак, поделился Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что самым непрошибаемым знаком Зодиака является Телец.

Тельцы самые спокойные, поделился эксперт с Главредом.

По его словам, самым уравновешенным знаком является Весы, "супер-прагматичным" – Стрелец, а Козерог "чрезмерно расчетливый".

"Противоположностью чудаковатым Водолеям, Рыбам и Близнецам Влад Росс считает представителей "самого уравновешенного знака" – Весы, представителей "самого спокойного и непрошибаемого знака" – Телец, "чрезмерно расчетливых" Козерогов и "супер-прагматичных" Стрельцов, – отмечается в материале.

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