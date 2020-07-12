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Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 июля: исцеление и подлый обман

Трем знакам Зодиака в воскресенье грозят ограбления.

12 июля 2020, 08:42
С подлым обманом могут столкнуться Козероги – Гороскоп на сегодня 12 июля 2020 года
Козероги могут столкнуться с подлым обманом / УНИАН

Гороскоп на воскресенье, 12 июля, спрогнозировал, что у Скорпионов может оказаться достаточно энергии для исцеления, а Козерогам грозит подлый обман.

Еще трем знакам Зодиака грозят серьезные проблемы, сообщает SuperCook.ru.

По его данным, Девам, Тельцам и Стрельцам стоит остерегаться ограблений.

Каким будет воскресенье для воздушных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 июля 2020 года – Водолей

Можно пристраститься к неразумным тратам и экстравагантным выходкам. Если не образумиться, может возникнуть кризисная ситуация.

Гороскоп на 12 июля 2020 – Близнецы

Можно путешествовать, общаться с друзьями, отправляться на прогулки.

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Гороскоп на сегодня – Весы

Будьте внимательны к заманчивым деловым предложениям и к покупкам, вас могут попытаться обмануть. Есть угроза неудач в делах.

Каким будет воскресенье для земных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 июля 2020 года – Телец

Делайте все вовремя. Стоит оберегать дом – возможны ограбления и пожары.

Гороскоп на 12 июля 2020 – Козерог

Вам может кто-то понравиться, но увлечение не будет продолжительным. Есть угроза авантюр и серьезных провокаций.

Гороскоп на сегодня – Дева

Оберегайте свой дом, есть угроза ограблений и краж. Может возникнуть много критических ситуаций.

Каким будет воскресенье для огненных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 июля 2020 года – Лев

Могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Не позвольте ревнивости и мнительности захватить ваше сердце.

Гороскоп на 12 июля 2020 – Овен

Прогнозируется непродуктивный день – работа может отнять много сил и не принести серьезных результатов. Во второй половине дня могут возникнуть проблемы с имуществом.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Берегите имущество, возможно ограбление, пожар. Возможны разные споры. Могут нагрянуть нежеланные гости.

Каким будет воскресенье для водных знаков Зодиака

Гороскоп на 12 июля 2020 года – Рыбы

Не лучший день для активного общения, поскольку вы склонны к самообману и резким необдуманным поступкам. Легкомыслие и смена настроения могут негативно повлиять на репутацию.

Гороскоп на 12 июля 2020 – Скорпион

Большое количество энергии будет способствовать исцелению. К вам могут обратиться за помощью для исцеления тела и души.

Гороскоп на сегодня – Рак

Можно сделать важные покупки. Есть шанс углубиться в работу и улучшить состояние кошелька.Читайте такжеАстролог сказал, светит ли Януковичу пост на Донбассе

Гороскоп 2020 знаки Зодиака
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