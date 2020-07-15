Гороскоп всех знаков Зодиака на 15 июля: сжигающая страсть и жестокие стычки

Женщинам-Скорпионам светит сжигающая страсть / Reuters

В среду, 15 июля, женщин-Скорпионов может охватить сжигающая страсть, а Ракам грозят жестокие стычки.

Рыбам гороскоп на 15 июля 2020 года напророчил новые завоевания, пишет SuperCook.ru.

В гороскопе также говорится, что Тельцов могут обворовать.

Какая среда светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 июля 2020 года – Скорпион

В жизни женщин-Скорпионов возможна большая любовь или огромный скандал. Держите эмоции под контролем, страсть может превратиться в агрессию.

Гороскоп на 15 июля 2020 – Рак

Дела могут не ладиться, возможны жестокие стычки с теми, кто вас окружает.

Читайте также"Попасть впросак": астролог сказал, до какой даты не планировать поездки за границуПроявите выдержку и терпение.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Есть шанс завоевать новое жизненное пространство. Можно переезжать и менять что-то в быту.

Какая среда светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 июля 2020 года – Овен

Позитивные результаты могут принести оптимизм и настойчивость. Женщины-Овны могут рассчитывать на успех в рискованных делах.

Гороскоп на 15 июля 2020 – Стрелец

Возможна травля со стороны толпы. Лучше отказаться от посещения мест, где собирается много людей. Могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Гороскоп на сегодня – Лев

Возможно, проблемы на любовном фронте удастся успешно решить. В семье женщин-Львов могут возникнуть проблемы.

Какая среда светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 июля 2020 года – Близнецы

Возможны травля и насилие. Лучше не ходить туда, где много людей. Возможен обман в коммерческих делах.

Гороскоп на 15 июля 2020 – Весы

Личная жизнь может усложниться из-за опрометчивого обещания, агрессивности, амбициозности или неверной оценки ситуации. Не стоит тратить время на мелочи.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Могут возникнуть проблемы, возможно, понадобится материальная помощь. Обращайтесь за помощью к друзьям.

Какая среда светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 15 июля 2020 года – Телец

Возможна травля, стычки. Вас могу обмануть или обворовать. Лучше отказаться от посещения общественных мест.

Гороскоп на 15 июля 2020 – Дева

Не стоит принимать необдуманные решения. Возможно, коллегам не стоит слишком сильно доверять.

Гороскоп на сегодня – Козерог

На любовном фронте возможен позитивный поворот событий. Можно культурно провести время.Читайте также"Наказание за зло": астролог предупредила, когда нельзя сплетничать