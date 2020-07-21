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Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 июля: выгодная сделка и новый роман

Один из знаков Зодиака ждет кратковременное увлечение.

21 июля 2020, 08:24

гороскоп
Раки будут всем недовольны во вторник, говорит гороскоп

Гороскоп на вторник, 21 июля, посоветовал Рыбам взять отпуск и хорошо отдохнуть, а Близнецов призвал быть осторожными в сексуальных контактах.

Кроме того, Весы могут стать жертвой обмана, пишет SuperCook.ru.

Чего сегодня ждать водным знакам Зодиака

Гороскоп на 21 июля 2020 года – Скорпион

Смена настроения или неспособность сконцентрироваться могут помешать справиться с самыми обыденными задачами. Не исключены конфликтные ситуации с родными и близкими.

Гороскоп на 21 июля 2020 – Рак

Вы будете недовольны собой и тем, как идут дела. Это может отразиться на вашем здоровье и настроении. Поэтому постарайтесь реально оценить ситуацию и взвесить все "за" и "против".

Гороскоп на сегодня - Рыбы

День удачен для тех представителей знака, которые имеют отношение к сфере искусства. Благоприятны творческие встречи и обмен опытом. Неплохо взять отпуск и отдохнуть.

Чего ждать 21 июля огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 21 июля 2020 года – Овен

Хороший день для завершения дел и принятия важных решений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности.

Гороскоп на 21 июля 2020 – Стрелец

Вашу активность заметит руководство или партнеры. Возможны важные деловые знакомства. Хороший день для разговора по душам с близким человеком.

Гороскоп на сегодня – Лев

Вас ждет выгодная сделка или неожиданное приятное известие. Возможно, вам сделают заманчивое предложение, которое положительно скажется на вашем финансовом положении.

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Чего ждать сегодня воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 21 июля 2020 года – Близнецы

Вероятен обман или финансовые потери. Во второй половине дня вас ждут любовные победы. Однако будьте острожны - сексуальные контакты требуют крайней осмотрительности.

Гороскоп на 21 июля 2020 – Весы

Отложите крупные покупки на следующую неделю. Вы можете стать жертвой обмана. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Гороскоп на сегодня – Водолей

У представителей знака есть шанс подняться на новую ступень карьеры. Финансовое положение у наиболее удачливых будет иметь тенденцию к стабилизации.

Чего ждать 21 июля земным знакам Зодиака

Гороскоп на 21 июля 2020 года – Телец

Вы видите мир в розовом цвете, но ваша излишняя уверенность может создать множество неприятностей. Во второй половине дня не исключены новые интересные знакомства, которые из дружеских перерастут в деловые.

Гороскоп на 21 июля 2020 – Дева

Хороший день для завершения дел, принятия важных решений, общения, семейных отношений. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Свежие идеи позволят найти новые источники заработка. Вероятно возвращение в вашу жизнь прежних поклонников.

Напомним, ранее астрологи выяснили, что умнейшими из 12 знаков Зодиака являются Близнецы, Стрелец и Скорпион.

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