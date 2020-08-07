Гороскоп всех знаков Зодиака на 8 августа: конец черной полосы и помощь покровителей

В жизни одного знака Зодиака может закончиться черная полоса / Reuters

В субботу, 8 августа, в жизни Скорпионов может закончиться черная полоса, а Рыбам светит помощь покровителей.

Водолеям спрогнозирован выгодный заказ, сообщает SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Стрельцы могут получить выгодное предложение.

Какая пятница ожидает воздушные знаки Зодиака

Гороскоп на завтра – Водолей

Есть шанс получить выгодный заказ. Возможны головные боли, тоска без причины и резкое изменение настроения. С осторожностью относитесь к знакомствам с новыми людьми.

Гороскоп на 8 августа 2020 года – Весы

Возможны проколы в делах. Есть угроза материальных потерь. Стоит воздержаться от того, что может ударить по здоровью.

Гороскоп на 8 августа 2020 – Близнецы

Можно достичь успеха в деловых операциях. Вам могут сделать деловое предложение, которое можно принять.

Какая пятница ожидает огненные знаки Зодиака

Гороскоп на завтра – Лев

В карьере возможны проблемы из-за опрометчивых обещаний. Вы можете улучшить финансовое положение. Расходы могут поглотить прибыль.

Гороскоп на 8 августа 2020 года – Овен

Можно знакомиться, посещать новые места. Чтобы увеличить шансы на успех, стоит получить поддержку влиятельных людей. Возможен прогресс в делах.

Гороскоп на 8 августа 2020 – Стрелец

Вы можете получить выгодное предложение, его советуют принять. Не стоит менять партнера или сферу деятельности.

Какая пятница ожидает водные знаки Зодиака

Гороскоп на завтра – Рыбы

Можно обращаться в вышестоящие инстанции. Вы можете получить поддержку старших родственников или влиятельных покровителей. Есть шанс получить финансовую поддержку. Не вредите своему организму.

Гороскоп на 8 августа 2020 года – Скорпион

Черная полоса может закончиться. Возможно, покровители вам что-то предложат. Не стоит откладывать дела на потом.

Гороскоп на 8 августа 2020 – Рак

Возможны изменения не в вашу пользу. Держите себя в руках и не принимайте необдуманные решения.

Какая пятница ожидает земные знаки Зодиака

Гороскоп на завтра – Дева

Возможен прогресс в делах, которые связаны с учебой, и в поисках новых источников дохода. Можно путешествовать и знакомиться. Есть угроза ссоры с кем-то из родных.

Гороскоп на 8 августа 2020 года – Телец

Можно делать покупки. Можно активно искать новые источники дохода. Избегайте предложений, которые вызывают сомнения. Если хотите достичь успеха – направьте всю энергию в работу.

Гороскоп на 8 августа 2020 – Козерог

Можно посвятить день любви и романтическим приключениям. Могут появиться широкие возможности в разных сферах.