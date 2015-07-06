Подервянский о Януковиче: оставляет впечатление "задроченного" человека

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский заявил, что беглый экс-президент Виктор Янукович похож на психически неуравновешенного человека.

Об этом он сообщил, комментируя его интервью британскому изданию ВВС, пишет "Апостроф".

В то же время литератор выразил мнение, что бывший глава государства, возможно, имеет алкогольную зависимость.

"Оно (интервью — ред.) прекрасное, но оставляет впечатление какого-то задроченного человека, который все время ожидает атаки, хотя на него никто и не думает нападать. На невинный вопрос о страусах он вдруг бросился в бой. Вместо того, чтобы отшутиться", — отметил Подервянский.

По словам художника, "когда корреспондент его спросил, дескать, вы жили на территории чужого зоопарка, умный человек ответил бы, например, да, потому что я люблю зверей".

"А он начал огрызаться. Выглядел он как глубоко психически неуравновешенный человек. Возможно, он хорошо сидит на стакане. И явно нуждается в консультациях психотерапевта", — добавил писатель.

Напомним, ранее директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала заявил, что Виктор Янукович дал интервью британскому изданию ВВС из-за наложенных на него западными странами санкций.