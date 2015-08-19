Писатель Войнович о Донбассе: он не стоит того количества жизней, которые платит Украина

Известный российский писатель, диссидент Владимир Войнович считает, что Донбасс нужно отпустить в свободное плаванье.

Об этом он заявил изданию "ГОРДОН".

"За заявлением Путина о едином будущем Украины и России стоит то, что, по мнению Путина, никакого суверенитета у Украины нет, а это одна единая часть России. Но эта политика встречает сильное противодействие украинской армии, а также международное сопротивление, поэтому эти планы не осуществятся.

Это мечты, что это одна страна, один народ. Так можно и татар считать русскими, которые говорят на другом языке, и всех прибалтов ― они ведь тоже русские, только язык у них другой", ― сказал писатель.

Он уверен, что Донбасс не стоит того количества человеческих жизней, которые за него платит Украина.

"Я думаю, Донбасс сейчас самому себе не нужен, потому что это сплошные руины. Если опять начнется полномасштабная война, а она уже опять довольно горячая, и если будет война, будут опять горы трупов, этот Донбасс уже не стоит того, и нужно отгородиться от него. Хотите жить отдельно ― живите", ― считает Войнович.

По его мнению, если жители Донбасса хотят жить отдельно от Украины, помощь в решении социальных проблем им должна оказывать Россия.

"Правда, на Донбассе жалуются, что Украина не платит зарплаты и пенсии, но если хотите жить сами ― сами и живите. Чего вы требуете от Украины? Требуйте от России этого. Пусть Россия вам платит, если она вам друг.

Сейчас уже многие говорят, что просто считайте эти территории утраченными или временно утраченными. Нужно оставить их в покое, пусть живут, кто как хотят, Россия ведь тоже Донбасс не возьмет. Он никому не нужен и воевать за него не стоит. Если у них такое страстное желание быть независимыми, пусть они попробуют выжить", ― сказал Войнович.

Напомним, ранее писатель Владимир Войнович говорил, что президент Российской Федерации Владимир Путин умный человек, но немудрый.