Андрухович раскрыл, кто "создал" войну на Донбассе

На востоке Украины пространство заполнилось каким-то ужасным новым средневековьем, считает писатель.
Украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.
Об этом он написал в своей колонке для Deutsche Welle.
В то же время литератор уточнил, что "это их стараниями XXI век был вытеснен и выжжен огнем с донбасских территорий".
"Пространство заполнилось каким-то ужасным новым средневековьем — воплями, стенаниями, молитвами и оторванными конечностями", — добавил Андрухович.
Напомним, ранее российский писатель, диссидент Владимир Войнович выразил мнение, что украинскому государству нужно отпустить Донбасс в свободное плаванье.