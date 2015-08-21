Андрухович раскрыл, кто "создал" войну на Донбассе

Украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.

Об этом он написал в своей колонке для Deutsche Welle.

В то же время литератор уточнил, что "это их стараниями XXI век был вытеснен и выжжен огнем с донбасских территорий".

"Пространство заполнилось каким-то ужасным новым средневековьем — воплями, стенаниями, молитвами и оторванными конечностями", — добавил Андрухович.

Напомним, ранее российский писатель, диссидент Владимир Войнович выразил мнение, что украинскому государству нужно отпустить Донбасс в свободное плаванье.