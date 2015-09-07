Громкие расследования от программы "Гроші" уже сегодня на 1+1

Сегодня, 7 сентября, в эфир телеканала "1+1" выходит очередная серия громких расследований программы "Гроші".

Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "1+1".

Авторы программы раскроют сразу несколько скандальных тем, среди которых тема религиозных афер. Почему люди бездумно доверяют самозванцам и мошенникам, нарекающим себя пророками, и как аферисты зарабатывают миллионы на псевдо-религии?

Программа "Гроші" узнает, откуда у церковных деятелей неприлично дорогие автомобили, и разрешено ли служителям нарушать правила дорожного движения.

Также журналисты "Грошей" обнаружат депутатов-бездельников — как народные избранники прогуливают работу и почему количество инициированных ими законопроектов стремится к нулю.

Эти и другие расследования смотрите сегодня в 22:00 в программе "Гроші" на "1+1".