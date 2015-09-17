Жадан объяснил, почему Украине не нужна контрпропаганда: в хамстве Россию "не переплюнем"

Известный украинский писатель, поэт, общественный деятель Сергей Жадан считает, что Украине не нужно уподобляться России и заниматься пропагандистской деятельностью.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

В то же время литератор выразил мнение, что наша страна не переплюнет "специалистов" РФ в их умении подтасовывать факты.

"У меня очень специфическое к ней (пропаганде — ред.) отношение. Я иногда включаю телевизор, вижу эти пропагандистские фильмы, которые сейчас пошли волной, и начинаю сомневаться, что это способно дать результат", — отметил поэт.

По словам известного писателя, он "не уверен, что на пропаганду стоит отвечать пропагандой, что нужно, условно говоря, переплюнуть Россию во лжи, цинизме, подмене понятий".

"Во-первых, это неконструктивно, поскольку нам их пропагандистов в подтасовке фактов, хамстве и бесстыдстве все равно не переплюнуть, во-вторых, ставит нас с противником на одну шаткую в моральном смысле доску, что не очень-то хорошо", — добавил Жадан.

Напомним, ранее украинский писатель Юрий Андрухович заявил, что создателями войны на Донбассе стали, прежде всего, влюбленные в исторические мифы кремлевские геополитики и авторы романов фэнтези.