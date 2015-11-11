В Москве умер создатель фильма "Д'Артаньян и три мушкетёра" Георгий Юнгвальд-Хилькевич

В Москве на 82-ом году жизни умер известный российский кинорежиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, создатель киноэпопеи "Д'Артаньян и три мушкетёра".

"Юнгвальд-Хилькевич скончался в Москве в среду в возрасте 81 года", — сообщает Интерфакс.

Юнгвальд-Хилькевич родился 22 октября 1934 года в Ташкенте. В 1956 году закончил Ташкентский архитектурный институт, в 1963 — Ташкентский театрально-художественный институт. Работал художником в ташкентских театрах, на "Узбек-фильме". В 1966 году закончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

Первый же фильм — "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким — принес кинорежиссеру известность.

Славу и любовь зрителей Георгию Юнгвальд-Хилькевичу принесла киноэпопея "Д'Артаньян и три мушкетёра", снятая им в 1978 году.

Также не менее известными стали такие его фильмы, как "Ах, водевиль, водевиль…", "Сезон чудес" с участием Аллы Пугачёвой и Михаила Боярского, "Выше Радуги", "Узник замка Иф", "Искусство жить в Одессе". Всего на его счету более 20 полнометражных картин.

Напомним, 23 октября, вечером во Львове на 75-м году жизни умер известный украинский поэт, писатель, переводчик, политический и общественный деятель Роман Лубкивский.

фото: aprilclubnews.com