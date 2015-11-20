Стартовал Всеукраинский конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру"

По словам мецената Игоря Янковского, он инициировал Всеукраинский конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру" с целью стимулировать молодых украинских режиссеров выразить свою гражданскую позицию и проявить свой творческий потенциал.

Общий призовой фонд Конкурса составит 270 тысяч гривен. Организаторы планируют показать фильмы-финалисты во всех регионах Украины, а также устроить специальные события с демонстрацией короткометражек с участием молодых режиссеров за рубежом. Фонд Игоря Янковского имеет хороший опыт организации Дней украинского кино в Европе, который намерен использовать в продвижении на Западе работ молодых украинских режиссеров — участников Конкурса короткометражных фильмов "Украина: путь к миру".

"Инициируя Конкурс короткометражек с простой и понятной темой, близкой всем украинцам, я призываю молодых режиссеров высказаться на тему построения мирной жизни в Украине. За последние два года мы так много видели репортажей и фильмов о войне, что в обществе назрел запрос на позитив. Ведь, несмотря на кровавые события на Востоке Украины, несмотря на победы и потери, жертвы и героизм солдат, жизнь продолжается. Люди растят детей, занимаются бизнесом, пытаются устроить свой быт. Мы знаем истории переселенцев, которые сумели найти себя в новых регионах Украины, нашли в себе силы начать жизнь заново. Мы хотели бы обозначить эти нити, стягивающие Восток и Запад, Север и Юг Украины. И я хочу сделать платформу, на которой молодые режиссеры смогут высказать свою гражданскую позицию, снять фильмы о новой созидающей Украине", — отметил Игорь Янковский.

Тематика Всеукраинского конкурса короткометражных фильмов "Украина: путь к миру" посвящена общечеловеческим ценностям и особо актуальна сегодня для всей Украины. Это и человеческие отношения, и жажда жить, творить, строить, простые жизненные истории, взгляд в будущее Украины. Организаторы Конкурса призывают молодых режиссеров выразить свою гражданскую позицию, в своих работах наметить пути развития новой Украины, чтобы создать мирный образ Украины.

Всеукраинский конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру" будет проходить полгода — с ноября 2015 года по апрель 2016 года. В ближайшие дни в социальной сети Facebook будет создана страница Конкурса короткометражных фильмов "Украина: путь к миру" с аппликационной формой для подачи заявки на участие. Принять в нем участие смогут все желающие жители Украины в возрасте от 16 до 30 лет, которые имеют опыт в съемке короткометражного кино. В конкурсе могут принимать участие фильмы, которые были сняты в период с 1 января 2014 по сегодняшний день. Фильм должен быть не менее 5 минут и не более 30 минут, снят в жанрах: игровой, документальный или анимация.

В качестве партнеров в проведение конкурса Игорь Янковский пригласил молодых украинских режиссеров, которые уже успели проявить себя. Главой оргкомитета Конкурса назначен победитель Национального конкурса кинофестиваля "Молодость" Никон Романченко. Он же привлек к сотрудничеству молодых кинорежиссеров, входящих в гражданскую организацию "Современное украинское кино".

Ольга Трудко