Барабаны Ринго Старра проданы за 2,2 млн

Установка ударных, принадлежавшая барабанщику группы The Beatles Ринго Старру, продана на аукционе за 2,2 миллиона долларов.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Покупателем лота стал владелец команды по американскому футболу Indianapolis Colts Джим Ирсей.

Музыкант использовал установку Oyster Black Pearl, произведенную в 1963 году компанией Ludwig, более чем на 200 выступлениях до февраля 1964 года. Именно с ее участием были записаны известные композиции "Can't Buy Me Love", "She Loves You",'"All My Loving" and "I Want to Hold Your Hand".

Торги прошли в Беверли-Хиллз. На двухдневный аукцион было выставлено более 800 предметов, принадлежащих Ринго Старру и его жене, актрисе Барбаре Бах. Часть вырученных денег пойдет на нужды детского фонда, который управляется Старром и Бах и занимается вопросами социального обеспечения.

В рамках того же аукциона гитара Rickenbacker Джона Леннона ушла за 910 тысяч долларов. Леннон когда-то подарил ее Старру.

Множество раритетов, связанных с The Beatles, имеют высокую коллекционную стоимость. Например, виниловая пластинка The Quarrymen считается самой дорогой из ныне существующих на свете. Это был первый сингл, записанный ливерпульской четверкой еще в 1958 году. По оценкам экспертов, стоимость диска составляет не менее 200 тысяч долларов. Но приобрести такую пластинку невозможно: единственный сохранившийся экземпляр принадлежит Полу Маккартни и хранится у него. Каждая из 50 копий винилового диска, сделанных в 1981 году, оценивается в сумму более 15 тысяч долларов.

Beatles основана в 1960 году в Ливерпуле. Ринго Старр присоединился к группе только два года спустя, заменив первого ударника Пита Беста. Соответственно, Старр последним из всех "Битлов" был

Ливерпульская четверка была одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 их официальных альбомов стали "бриллиантовыми" — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый.

Ринго Старр признан самым богатым ударником в мире с состоянием в 300 миллионов долларов.

