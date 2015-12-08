Фильм Довженко "Земля" покажут на фестивале мировых шедевров ЮНЕСКО

К 70-летию создания ЮНЕСКО и к 120-летию мирового кинематографа выделены пять фильмов, которые будут составлять фестиваль мировых шедевров, рассказала председатель Международного фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко.

Об этом журналистам рассказала председатель Международного фонда культурного сотрудничества Влада Литовченко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

К своему 70-летию ЮНЕСКО сформировала список из пяти фильмов, которые представят фестиваль мировых шедевров, среди них и украинский художественный фильм Александра Довженко "Земля".

"К 70-летию создания ЮНЕСКО и к 120-летию мирового кинематографа выделены 5 фильмов, которые будут составлять фестиваль мировых шедевров. И художественный фильм Александра Довженко "Земля" вошел в эту пятерку", — отметила она.

Александр Довженко — украинский писатель, кинодраматург, режиссер. "Земля" является заключительной и самой известной картиной из так называемой украинской трилогии Довженко, куда также входят фильмы "Звенигора" и "Арсенал".

Напомним, Влада Литовченко прочитала лекцию на Международном литературном форуме.