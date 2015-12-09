"1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова"

9 декабря 2015, 14:49

Канал запускает линейку специальных телевизионных проектов, посвященных новейшей истории Украины.

  • "1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1
  • "1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1
  • "1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1
  • "1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1
  • Драма "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1
  • "1+1" покажет историческую драму "Столетие Якова" Пресс-служба 1+1

На днях "1+1 Продакшн" по заказу канала "1+1" приступил к производству 4-серийной костюмированной исторической драмы "Столетие Якова", по мотивам одноименного романа-лауреата престижной премии "Коронация слова" украинского писателя Владимира Лиса.

Это история человека, против своей воли оказавшегося втянутым в исторические конфликты.

"Одной из отличительных черт литературного процесса в Украине является художественное переосмысление решающих исторических событий. "Столетие Якова" ― это первая из экранизаций современных украинских произведений, запланированных каналом "1+1" на следующий год.

Лауреат "Коронации слова", роман Владимира Лиса, дает возможность оценить трещины и разломы в истории Украины ХХ-го века глазами простого волынского крестьянина, долгожителя Якова Меха. В его судьбе - войны, плен и потеря близких, но ее главный итог ― сохранение человечности и способности любить", - говорит Елена Васильева, главный продюсер фильмов и сериалов канала "1+1".

Действия картины разворачиваются в период с момента окончания Первой мировой войны до наших дней.

Сценаристом драмы "Столетие Якова" стал Андрей Кокотюха, режиссером-постановщиком выступил Бата Недич, оператор-постановщик - Игорь Иванов, художник-постановщик – Сергей Бржестовский, а художник по костюмам ― Ирина Гергель.

"В Украине сейчас очень высокий спрос на все, что связано с нашей историей, особенно ХХ века. Это обусловлено тем, что проблемы, которые сейчас бушуют в Украине, берут начало не со времен Запорожской Сечи, Киевской Руси или язычества - мы боремся с теми проблемами, которые зарождались именно в ХХ веке, ― говорит сценарист Андрей Кокотюха. ― Интересно и то, что главный герой драмы - не известный полководец, политик или писатель. Это обычный волынский крестьянин Яков, который время от времени оказывается в критических ситуациях и должен выходить из зоны собственного комфорта, делать важный выбор и занимать конкретную позицию. Это актуально сейчас для многих украинцев".

Интересно, что роль Якова сыграют сразу два украинских актера: в зрелом возрасте – Станислав Боклан, а в юности ― Роман Луцкий. В драме также сыграют известные украинские актеры Людмила Загорская, Олег Примогенов, Андрей Саминин, Наталья Доля, Александр Печерица и Анна Топчий, а также победитель детского талант-шоу "Маленькі гіганти" Женя Лебедин.

По словам генерального продюсера "1+1 Продакшн" Виктории Лезиной, продюсерская группа проекта активно работает над тем, чтобы фильм стал событием на украинском телевидении.

Увидеть украиноязычную историческую драму зрители телеканала "1+1" смогут уже весной 2016 года.

Напомним, "Sister's production" по заказу канала "1+1" приступил к съемкам новой драмы "Я с тобой" ― истории о новом поколении и его героях

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продюсер съемки сценарий драма Столетие Якова
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