Польша может не попасть на Евровидение

В ответ на действия нового польского правительства в отношении СМИ, Варшаву могут исключить из Европейского вещательного союза (ЕВС).

Об этом со ссылкой The Financial Times сообщает Сегодня.

Это означает, что страна может потерять право на участие в крупном песенном конкурсе Евровидение.

Президент организации, в которую входят представители общественного вещания со всего континента и которая организует ежегодный песенный конкурс, предупредил, что ЕВС изучает изменения в законы, позволившие польскому правительству нанимать и увольнять высшее руководство в государственных СМИ.

"Если они нарушают устав ЕВС, то у нас возникнут проблемы с ними", — сказал Жан-Поль Филипо, глава асоциации общественных вещателей, в которую входят BBC и французский Canal +.

Только членам ЕВС, которые обязаны гарантировать свою независимость, позволяется принимать участие в ежегодном конкурсе Евровидение, который смотрят 180 млн человек и очень популярен во многих частях Европы, отмечает издание.

Напомним, Анастасия Приходько рассказала, с какой песней собралась на "Евровидение".