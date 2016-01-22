Киностудия Люка Бессона приступит к съемкам фильма про подлодку "Курск"

Датский режиссер Томас Винтерберг снимет фильм про русскую подлодку "Курск", затовшую в Баренцевом море в 2000 году.

Экипаж лодки составлял 118 матросов, пишет facenews.

Сценарий к ленте написал Роберт Родат ("Спасти рядового Райана"). В основу сценария положена книга Роберта Мура "Время умирать". Производством картины будет заниматься французская киностудия Люка Бессона EuropaCorp.

"Курск" затонул во время военно-морских учений. На лодке произошел взрыв торпеды. В течение пяти дней после взрыва правительство России отказывалось от помощи иностранных государств. Лишь после этого россияне согласились на помощь от британских и норвежских правительств.

Последним на сегодня фильмом Томаса Винтерберга, который выходит на украинские экраны, стал "Подальше от безумной толпы". Знаковые ленты режиссера - "Торжество" (1998), "Субмарино" (2010) и "Охота" (2012). В этом году должна выйти его новая картина "Коммуна".

Напомним, певица Рианна снимается в самом масштабном проекте Люка Бессона.