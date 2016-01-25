Дмитрий Климашенко: артист — вне политики, но не должен забывать о своей стране и своем долге

На сайте "Главред" состоялся чат с певцом и композитором, Заслуженным артистом Украины, продюсером Дмитрием Климашенко, под творческим руководством которого находятся группа Montana и Горячий Шоколад. Общаясь с читателями, он рассказал, какую позицию следует занимать артистам в непростые для их страны времена, как они могут помочь людям, способны ли популярные исполнители вернуть умы жителей Крыма и Донбасса в Украину, как относится к коллегам по сцене, которые и во время российско-украинского конфликта ездят в Россию с концертами, а также как складывается его сотрудничество с Алсу. Кроме того, Дмитрий рассказал о том, с чего начиналась его продюсерская деятельность, что бы он хотел изменить в отечественных талант-шоу, а также когда порадуют новыми работами его подопечные исполнители.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Климашенко.

reshka_: Чи має продюсер сам бути успішним артистом, аби бути спроможним організовувати успішні проекти, чи це не обов'язкова умова?

Дмитрий Климашенко: В каждом случае по-разному. Идеальный вариант — когда есть успешное лицо лейбла, и есть успешный продюсер. Для того, чтобы точно понимать, что нужно артисту, нужно пройти свой путь, чтобы изнутри знать этот процесс.

reshka_: Як продюсер що ви думаєте про вітчизняні талант-шоу? Ви часто помічаєте там молоді таланти, яких хотілося б продюсувати, бо бачите їхні перспективи?

Дмитрий Климашенко: Я считаю, что талант-шоу — это хороший шанс начинающих артистов "засветиться", но это ни в коей мере не является шансом на большую популярность. Шоу рассчитаны на один сезон, и когда появляется следующий сезон о предыдущих участниках забывают.

Талант-шоу должно иметь конкретный финал — продюсирование победителя реальными продюсерами. Тогда будет результат. А сейчас, как правило, в жюри сидят не продюсеры, а медийные лица. Если бы были продюсеры, они бы для себя отбирали настоящих артистов, которые, возможно, благодаря усилиям и работе над ними станут популярными.

reshka_: Чи задоволені ви своїм стилем, музикою, текстами на даний момент, чи плануєте вносити якісь зміни?

Дмитрий Климашенко: В данном случае все является рабочим процессом, идет подготовка к сольной программе. Планирую в этом году сделать сольный концерт с симфоническим оркестром. Конечно же, если не увлекусь каким-то новым проектом.

Yaroslavna: Чи бачите ви якісь способи, за допомогою яких діячі культури, зокрема, й артисти, могли б повернути уми українців із Донбасу та Криму до їхнього коріння?

Дмитрий Климашенко: Думаю, что артисты не в силах исправить ситуацию. Она слишком глубоко и далеко зашла. Из-за действий наших политиков ситуация очень и очень плачевная.

Romantika: В интернете ходят слухи, что группа Горячий Шоколад распадается. Нет уже два года новых клипов, и их мало видно на экране. Неужели это правда? Какие у вас планы на группу Горячий Шоколад?

Дмитрий Климашенко: Сейчас у нас идет работа над новым хит-синглом группы. С полной уверенностью могу сказать, что всех поклонников группы это очень обрадует, и их ждет большой сюрприз. Я не выпускаю клипов только из-за того, что это нужно делать вовремя. Это должно происходить естественным путем. Сейчас есть такой момент, и я с большим удовольствием работаю над их новой работой. Надеюсь, что вам тоже понравится.

Larisa: Бываете ли вы с концертами в АТО или в освобожденных городах? Если да, то — ваши впечатления, ощущения?

Дмитрий Климашенко: Не бывал в АТО, так как никто не обращался с таким предложением. Но я считаю, что артисты не должны отворачиваться от этой проблемы. Они должны поддерживать, если не присутствием в АТО, то организацией каких-то мероприятий, выручку от которых отправлять пострадавшим и с той стороны, и с этой.

Larisa: Дмитрий, каково ваше отношение к тем вашим коллегам, которые и сейчас ездят с концертами в Россию, или вовсе обосновались там, регулярно получая "самовары" и прочие награды? А вы сами или ваши подопечные артисты согласились бы выступать сейчас в РФ за хороший гонорар?

Дмитрий Климашенко: Создается большой ажиотаж вокруг отдельных исполнителей, хотя это не совсем справедливо. При этом есть отдельные телеканалы и радиостанции, которые "крутят" артистов РФ, агитирующих против Украины. И все эти каналы и радиостанции успешно "крутят" таких исполнителей по 10-20 раз в день, и на это никто не обращает внимания. Зато на отдельных артистах делается большой акцент. Лучше бы обратили внимание на СМИ, которые не отслеживают и не контролируют подобные вещи.

Конечно, есть и артисты, которые чрезмерно отдались в руки российского шоу-бизнеса. Я считаю, что это их выбор. Но опять-таки это не является ключевой проблемой в стране. Артисты, если они выступают для людей, а не для политиков, и их концерты не имеют политического подтекста и не создают негативный имидж для нашей страны, для этого и созданы — чтобы выступать для людей.

Я и моя компания очень четко пытаемся фильтровать и контролировать все выступления и предложения, которые поступают нам. Наш лозунг — артист вне политики. Но при этом он не должен забывать о своей стране и своем долге.

Dinara: Наскільки, по-вашому, виховані музичні смаки в наших людей? Вони — вибагливі слухачі? Чим можна пояснити широкий попит на шансон чи доволі примітивну "попсу"? Чому часто слухач обирає примітивну музику, типу "умца-умца", "два притопи, три прихлопи"?

Дмитрий Климашенко: К большому сожалению, на радиостанциях и телеканалах сидят люди, которые туда попали или случайно, или по знакомству, а не по своей специализации. Но есть люди, которые действительно разбираются в музыке и имеют профессию музыкального критика и аналитика, любыми способами пытаются привить слушателям хороший музыкальный вкус. Такие люди должны отслеживать все тенденции мировой музыкальной индустрии, чтобы наша страна не отставала от музыкальных тенденций и моды. Но бывают разные случаи. Мы — заложники тех, кто на этих должностях решает, что ставить в эфир, а что — нет. И это является основной проблемой для всех молодых артистов. В моем случае, слава Богу, музыкальные редактора прислушиваются и опираются на опыт, который накопился за 20 с чем-то лет.

Я — за то, чтобы на таких ключевых должностях в культуре и спорте были настоящие профессионалы и современные люди.

Виталик Омельчук: Когда будут дуэты у Монтаны или у Горячего Шоколада?

Дмитрий Климашенко: Дуэты сложно предсказать на будущее. Это зависит от того, какая написанная песня появилась. Она и подсказывает дуэт это, или сольная песня. Если по песне явно видно, что она должна быть дуэтной, то мы сразу связываемся с нужными исполнителями и предлагаем послушать трек. Надеюсь, что совсем скоро появится дуэт у Монтаны с каким-то молодым современным исполнителем.

Виталик Омельчук: Что вас вдохновляет?

Дмитрий Климашенко: Бывает по-разному: могут вдохновлять и негативные события, и положительные. Зависит от настроения и состояния души. Человек, который живет музыкой, черпает вдохновение отовсюду.

Виталик Омельчук: Какие планы на ближайшее время?

Дмитрий Климашенко: Планы — грандиозные. Но сегодня в Украине все непросто, мы переживаем сложные времена в экономике, политике, культуре, в стране в целом. Поэтому планируем на два-три месяца вперед, а дальше будем смотреть, что и как у нас происходит. Главное — не останавливаться, а двигаться вперед. Если весь организм нашей большой страны будет работать вопреки всем трудностям, то мы тогда переживем этот "вирус" под названием "война".

Aleksandra Kochina: Как стать продюсером? Что для этого нужно? И с чего начать? Расскажите о том, как вы начинали?

Дмитрий Климашенко: Мне сложно дать совет. Это нужно чувствовать и любить. Мне с детства нравилось что-то создавать, нравилось помогать создавать другим. Сначала я начал писать песни, потом начал контролировать весь процесс от написания до аранжировки вокала, сведения, используя лишь вокальные данные исполнителя. Потом полюбил сам писать сценарии к клипам, режиссировать их и, в целом, контролировать весь творческий процесс. Это все вызвано лишь желанием творить. При том творить вопреки всем устоявшимся направлениям конъюнктуры, находя новые решения в творчестве и стиле.

Sara: Скажите, пожалуйста, когда будет новый клип группы Горячий Шоколад?

Дмитрий Климашенко: Буквально несколько месяцев, и выйдет работа, которая очень долго готовилась.

Anna_nik: Дмитрий, есть ли у вас любимые книги, фильмы, сериалы? Можете назвать?

Дмитрий Климашенко: Это перечислять можно очень долго. Я — киноман, поэтому люблю всевозможные сериалы, фильмы. Могу сказать только о последнем фильме с ДиКаприо: если он не получит за эту картину "Оскар", то я буду бойкотировать — больше никогда не буду смотреть награждение "Оскар". Призываю к этому всех своих коллег и киноманов, потому что, на мой взгляд, ДиКаприо — один из самых великих актеров нашего времени, каждая его роль — это шедевр.

Фильмы: "Клик", "Непристойное предложение", "Сука-любовь", "Рэй".

Книги: "Парфюмер" и "Крестный отец".

Сериал: "Демоны Да Винчи".

Anna_nik: Скажите, как проходит ваш день?

Дмитрий Климашенко: День проходит так: какое-то время утром — общение с близкими, так как его бывает очень мало; потом еду в офис, а там начинается творческий процесс: встречи, музыка, новые люди, нервы, крики, разочарования и удовлетворение, взлеты и падения, ссоры, любовь, одним словом, комедийная драма с музыкальным сопровождением.

Tatyana Litinskay: 1. Какие качества в человеке вы цените больше всего? 2. На ваш взгляд, кто из молодых (может, малоизвестных на сегодняшний день) украинских исполнителей в будущем может стать звездами? 3. Говорят, что в жизни нужно попробовать всё. Есть ли вещи, которые вы никогда не попробуете?

Дмитрий Климашенко: 1. Взаимоуважение, совесть и преданность, доброта, ответственность.

2. Это очень субъективный вопрос. Все зависит от самих людей. Человек может быть суперталантлив, но при этом пойти неправильным путем. В нашем деле побеждают не талантливые, а трудолюбивые и талантливые. И очень много зависит от того, с кем они идут в творческий мир, кто рядом с ними, какая команда. Часто выбирая не тех людей, можно и не достичь желаемого успеха.

3. Есть. К примеру, наркотики.

Aleksandra Kochina: Правда ли, что вы хотите создать еще одну женскую группу? Можете рассказать нам подробнее об этом? Какой будет эта группа?

Дмитрий Климашенко: Есть такие мысли. Хотел бы создать группу танцевального характера — клубного формата, исключительно на прогрессивный танцевальный лад. Пока в активном поиске участников. Чем быстрее я определю для себя этих людей, тем скорее появится такая группа.

Marry Lawrence: Новая песня "Будет день" не только очень красивая, но и философская. Очень жизненные слова. Это — о событии из вашей жизни?

Дмитрий Климашенко: Это событие из моей жизни, как и многие другие песни.

Tatyana Varenik: Как возникла у вас идея создания продюсерского центра? И какие у вас планы на ближайшее будущее?

Дмитрий Климашенко: Планы — грандиозные. Но пока на 50% не осуществлю задуманное, рассказывать не буду. Обязательно с вами поделюсь, как только создам фундамент для всех своих планов.

Создание продюсерского центра… Я изначально этого желал. Всегда хотел заниматься продюсированием и созданием новых артистов, новых жанров. А сейчас и возникло желание стать режиссером и создать свое кино.

Mihail Leontev: Я — ваш фанат! Слежу за вашим Инстаграмом, видны изменения в фигуре. Как вы так быстро похудели?

Дмитрий Климашенко: Перестал на ночь есть в "Макдоналдс". :) А если честно, просто сбалансированное питание и спорт.

Mihail Leontev: Как вы относитесь к творчеству Монатика?

Дмитрий Климашенко: Мне очень импонирует этот исполнитель: очень талантлив, музыкален, самобытен. Я рад, что в нашей стране есть такие исполнители. Думаю, что у этого артиста большое будущее.

innia_yur: Как сейчас складываются ваши отношения с Алсу, продолжаете ли вы сотрудничество?

Дмитрий Климашенко: Да, я сотрудничаю с Алсу. Написал ей шесть песен, на три из них сняты клипы, которые уже успели полюбиться аудитории. Я доволен сотрудничеством с ней, так как Алсу — очень талантливый и воспитанный человек. Мы дружим уже давно и каждый раз, работая над новой песней, я удивляюсь словно в первый раз тому, что появляется в результате нашего тандема.

Фото Владислава Мусиенко