Украинские артисты требуют запретить российские медиа-продукты

Представители украинского шоу-бизнеса: группа Kozak System, ТЕЛЬНЮК: Сестри, "ВВ" и Антин Мухарский, братья Капрановы считают необходимым запретить присутствие медиа-продукции из России в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

Деятели культуры инициировали сбор подписей под соответствующей петицией к президенту, целью которой является внедрение эфирных санкций. Артисты уверены, что все российские медиа-продукты скрывают в себе пропаганду "русского мира", искажают историю или оправдывают преступления авторитарного советского режима.

Кроме того, продажа на территории Украины дисков с российскими фильмами и музыкой — только обогащает Россию. Если петицию подпишут 25 тысяч украинцев, ее должен рассмотреть Петр Порошенко. Он и будет решать, в частности, будут ли украинские телеканалы и радиостанции транслировать что-нибудь российское.

Напомним, Кириленко пригрозил забрать лицензии у радиостанций без украинских песен.