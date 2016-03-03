Умерла известная актриса Наталья Крачковская, сыгравшая в фильмах "12 стульев", "Покровские ворота"

Сегодня, 3 марта, в Москве в возрасте 77 лет умерла известная актриса Наталья Крачковская.

Ранее актриса была госпитализирована в Первую градскую больницу из-за болей в сердце, ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое, пишет ТАСС.

За 40 лет карьеры, артистка успела сыграть более чем в 90 фильмах. Актриса играла, как правило, второстепенные, но заметные роли.

Среди самых известных картин с ее участием — "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Эта веселая планета", "Покровские ворота" и другие.

Наталья Белогорцева (девичья фамилия Крачковской) родилась в актерской семье. Мама хотела, чтобы Наталья стала архивистом. После окончания школы она подала документы в Историко-архивный институт и одновременно во ВГИК.

Известность пришла к Крачковской после роли мадам Грицацуевой в фильме Леонида Гайдая "Двенадцать стульев". Потом было много совместных работ — "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть", "Частный детектив или Операция "Кооперация" и другие.

Ещё были эпизоды в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Покровские ворота". Актриса появляется в этих картинах всего на несколько минут, но не запомнить ее невозможно.

Всего на счету Крачковской более девяноста фильмов. В основном, это второстепенные, но характерные роли. По её словам, "с кино в последнее время совсем не складывается".

"Мне сложно сниматься, ходить тяжело, пока, к сожалению, не зовут, — сказала она. — Но, знаете, я не переживаю, всё равно максимально загружаю себя работой".

Несколько лет назад Наталья Леонидовна призналась, что за ней некому ухаживать. Единственный сын звезды, как и все остальные родственники, от нее отвернулись. Наталья Крачковская — известная советская киноактриса.

Напомним, 27 февраля на 86-м году жизни скончалась народная артистка Украины, балетмейстер Валерия Вирская.