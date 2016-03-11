В Киеве с аншлагом прошел концерт группы Kozak System

Кажется, такого количества желающих попасть в киевский клуб не было уже давно.

Выступление украинской группы Kozak System и мегапопулярной в Польше группы Enej прошло с аншлагом.

Музыканты сыграли почти трехчасовую программу, которая состояла из двух полноценных сетов: украинского и польского.

Во время выполнения Kozak System "А вже тому сім рік буде" на сцену вышли две женщины: одна потеряла сына в роковую ночь на Майдане, муж второй погиб в АТО .

Иван Леньо встал на колени перед ними, а видеоряд на экране заменили тысячи свечей. В этот момент сдерживать эмоции было трудно всем: и самим женщинам, и присутствующим в зале.

Подарком фанатам от Kozak System стала новая песня "Баста " на слова украинского поэта Юрия Издрика.

Шли со сцены "казаки" очень трогательно: в конце последней песни украинской сета "Снег" музыканты оставляли сцену по очереди.

Enej очень волновались перед выходом к украинской публике, но, как оказалось, напрасно: зрители были настолько благодарны, что не только встретили поляков бешеными аплодисментами и скандированием названия группы, но и подпевали песни польской, не испытывая дискомфорта.

Последним аккордом концерта стало посвящение украинским воинам — песня "Біля тополі", которую спели вместе не только Kozak System с Enej, но и Тарас Чубай.

По окончании выступления музыканты вышли к зрителям, с радостью фотографировались со всеми желающими и давали автографы.

"Мы вместе с Kozak System хотели показать, что Польша и Украина очень близки, мы хотели сыграть здесь, в сердце Украины, чтобы показать наше единство", — поделился своими впечатлениями бас-гитарист "Энея", Мирек Ортынский.

Напомним, лидер группы Kozak System Иван Леньо поделился своими размышлениями о войне, отличиями, которые все-таки существуют между Востоком и Западом Украины.