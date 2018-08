Aviator: готовы выступить в России за миллион долларов, из них 900 тысяч пойдут на украинскую армию

На сайте "Главред" состоялся чат с участниками группы Aviator Игорем Воевуцким, Дмитрием Тодорюком и Андреем Сторожем. Вскоре, 29 мая, группа отметит свое 11-летие, а сейчас музыканты начали свой большой сольный тур по городам Украины под названием "По небу". В ходе тура Aviator планирует посетить более полусотни городов, причем добирается к местам назначения по воздуху, самостоятельно (правда, пока что под присмотром инструктора) пилотируя самолет. Общаясь с читателями, они поделились впечатлениями от "Евровидения" и выступления Джамалы на нем, рассказали, как относятся к идее квотирования украинской музыки, при каких условиях готовы сегодня выступать в России, как продвигается их обучение пилотированию самолета, чем каждому из них пришлось пожертвовать ради музыки, а также с кем из украинских исполнителей хотели бы спеть дуэтом.

Представляем стенограмму с музыкантами группы Aviator.

Ирина Скляр: Вітаю вас з концертним туром та з нетерпінням чекаю виступ у Миколаєві! Розкажіть, будь ласка, про ваші майбутні творчі плани? Можливо, нам варто чекати на дует, досить незвичайний, чи відео-роботу? Бажаю вам натхнення, творчих успіхів та досягнень, а ми в свою чергу будемо вас підтримувати та чекати на новинки. Гарного настрою вам!

Дмитрий Тодорюк: Дякуємо за побажання, за віру в нас і за питання з натяками на перспективи.

У наших найближчих творчих планах випуск обіцяного на весну альбому, але восени. Зараз уся робота та зусилля спрямовані на тур.

Игорь Воевуцкий: А тур у нас дуже великий — 55 міст, від маленьких до великих. Сподіваємося, що кількість міст ще збільшиться. У планах також усе-таки відлітати сто практичних годин і скласти іспити на пілотів, отримати ліцензію на пілотування малими повітряними суднами.

Андрей Сторож: Дуети поки що не плануються.

Игорь Воевуцкий: Дует може виникнути спонтанно, як, власне, виник і тур. Можливо, сьогодні ми говоримо, що дуету не буде, а завтра, прокинувшись із іншим настроєм, виникне творчий порив.

Андрей Сторож: Все в житті можливо.

Prokop: Как группа Aviator будет отмечать 10-летие?

Дмитрий Тодорюк: Річ у тім, що ми вже його відзначили. А от 11-річчя ми плануємо відсвяткувати на повітряних кулях.

Игорь Воевуцкий: 10-річчя ми відсвяткували великим сольним концертом у палаці "Україна" — це було мега-шоу "Еволюція". Цей концерт є нашою гордістю. Наш день народження — 29 травня. 28-го числа в рамках туру ми будемо у мене на батьківщині — в місті Житомир, а 29-го поїдемо літати на повітряних кулях.

Андрей Сторож: Поки що ніхто з наших колег не перевершив наш концерт за рівнем виконання, декорацій, шоу, постановки. Диск із записом цього концерту зможете придбати під час наших виступів.

Prokop: Парни, как вы относитесь к выступлениям в России в нынешних условиях? Для вас приемлемы выступления там? Приглашают? Если да, то что отвечаете?

Игорь Воевуцкий: В прошлом году на 9 мая нас приглашали в Россию с выступлением. Мы согласились — за миллион долларов, с условием, что 900 тысяч из них пойдут на нужды украинской армии. Но они не согласились. :)

Дмитрий Тодорюк: После этого больше не звонят. :) Пока законодательно ничего не запрещено, каждый артист может делать свой выбор, отвечая перед своей совестью.

Андрей Сторож: Глядачів не можна ділити політично.

Malinka: Какие у вас впечатления от выступления и победы Джамалы на "Евровидения"? Как думаете, Украина готова к проведению конкурса у нас в следующем году? Вы не планируете принять участие?

Андрей Сторож: Поздравляем Джамалу, Украину и Крым с победой! Это долгожданная и заслуженная победа. Украина, конечно же, готова к проведению конкурса. Уверен, что и деньги найдутся, и заработаем на этом. Все пройдет на высшем уровне.

Планируем ли мы участвовать? Сегодня подумываем об этом. А дальше — время покажет.

Ігор Тимофєєв: Запитання до Ігоря Воєвуцького. Чому не чутно Вашого брата Олександра, переможця "Шансу-2"? Невже продюсера Ігоря Кондратюка вистачило тільки на скандальну розкрутку Віталія Козловського? Чи, навпаки, Юрій Нікітін виявився таким прозорливим, що помітив чималий потенціал у тих, хто програв, як і Дмитро Тодорюк?

Игорь Воевуцкий: Передусім не все в нашій справі залежить від продюсера. Ігор Кондратюк — досить досвідчений продюсер, шоумен, і він дуже багато зробив і для Віталія Козловського, і для Саші Воєвуцького, і для Наталії Валевської, і для нас в тому числі.

Що стосується мого брата Олександра, то він себе знайшов в іншому — він досить успішно пише якісні пісні і співпрацює з Іриною Білик, Олею Поляковою, "Авіатором" та іншими. У "Шансі" є тільки один переможець. А інших 11 учасників не можна назвати тими, хто програв, — це просто учасники. Ми з Дмитром використали свій шанс якомога краще.

Дубовая Елизавета: Кто из украинского шоу-бизнеса помогал вам подняться. Были ли такие?

Андрей Сторож: В першу чергу хочемо подякувати Ігорю Кондратюку, Юрію Нікітіну та Кузьмі "Скрябіну", Ірі Білик та Андрію Данилку, які нас свого часу підтримали і дали "зелене світло" на простори шоу-бізнесу.

Viktoria Marchenko: Если бы у каждого из вас была возможность немного пообщаться с любым человеком (кто-то из древней эпохи: князья, гетманы, спортсмены, актеры, певцы, политики), кто бы это был?

Дмитрий Тодорюк: Для початку я би поспілкувався з Моцартом, Ейнштейном і Теслою. А з Черчиллем я би випив віскі.

Андрей Сторож: С Фредди Меркьюри и Стивом Джобсом.

Игорь Воевуцкий: В любом случае, нужно общаться с какими-то гениями, которые оставили свій след в истории. Потому — с Майклом Джексоном, Теслой и с Владимиром Великим.

Viktoria Marchenko: Какая из прочитанных вами книг вас приятно удивила?

Андрей Сторож: "Мастер и Маргарита".

Дмитрий Тодорюк: На мене справила велике враження "Колиска для кішки" Курта Воннегута.

Игорь Воевуцкий: Для мене залишається однією із найяскравіших книжок у житті, яка до того ж свого часу надихнула мене на життєву боротьбу, вплинула на життєву позицію, твір Річарда Бренсона "К черту все, берись и делай".

Lena Sudak: Если была бы возможность путешествия во времени, то в какое время, в какую страну вы бы отправились? И какой бы известной личностью из того времени вы бы могли стать?

Дмитрий Тодорюк: У Францію часів Людовика XIV.

Андрей Сторож: Я навіть не знаю — куди. Мені так подобається у сучасному світі. Наприклад, мені подобається Америка 50-60-х, де був Елвіс Преслі, де була атмосфера драйву та свободи.

Игорь Воевуцкий: Я хотів би зазирнути в майбутнє. І, напевно, це була б Україна років через 250.

Lena Sudak: Есть ли такое место, где бы вы хотели непременно побывать?

Андрей Сторож: В Сиднее.

Дмитрий Тодорюк: У Шотландії.

Игорь Воевуцкий: А я хочу в Африку. На пару дней на сафари. Это моя мечта, я никак не соберусь, чтобы поехать на такую экскурсию.

Алина Лобанова: Вы очень красивые. Я прям влюбилась. Хочу еще раз увидеть вас у нас в Полтаве. Вам понравилось у нас?

Андрей Сторож: В Полтаве нам в очередной раз очень понравилось. Спасибо за любовь и за то, что с нами.

Дмитрий Тодорюк: Мы тоже хотим вас увидеть — приходите на наш концерт.

Наталья Литвинчук: Скорее всего, вы объездили много городов Украины, да и сейчас у вас тур. Интересно, какой город вам больше всего запомнился и чем? И какой стоит посетить и почему?

Дмитрий Тодорюк: Сейчас, будучи в туре, мы ведем бортовой дневник на сайте "Обозреватель", где описываем наши впечатления о каждом городе. Поэтому, прочитав его, вы сами для себя решите, где стоит побывать именно вам. Некрасивого города мы пока в Украине не обнаружили.

Игорь Воевуцкий: Запомнился нам город Херсон. Это был первый город в нашем туре. Туда мы прилетели на самолете. Это был первый длительный перелет за штурвалом. Дима весь концерт просидел, так как у него была поломана нога. Эмоции неоднозначные, но концерт и публика были крутыми.

Viktoria Marchenko: Любите ли вы читать? Что прочли недавно, что запало в душу? Я вот прочла книгу "Бегущий за ветром" про двух разных афганских ребят, очень впечатлила.

Игорь Воевуцкий: Так как времени все меньше, то мы больше слушаем аудио-книги, а не читаем. Да и в самолете не очень удобно читать. Из последнего… Впечатлила книга Кузьмы "Я, "Победа" и Берлин".

Андрей Сторож: Читать любим определенно.

Viktoria Marchenko: Вопрос к Дмитрию. Планируются ли в ближайшее время ваши режиссерские премьеры в театре?

Дмитрий Тодорюк: Совсем недавно, в апреле, была премьера спектакля на малой сцене — ситком-опера "Бастьен и Бастьена". Дальнейшие режиссерские премьеры — это шоу группы "Авиатор".

Andrew_46: Ви вважаєте себе зірками?

Игорь Воевуцкий: Ми вважаємо себе артистами. А зірками нас можуть вважати тільки наші шанувальники, глядачі і слухачі.

Anna_Trukhachova: Чем вы пожертвовали, чтобы стать популярными? Чем еще готовы жертвовать? И чем не готовы?

Андрей Сторож: Я пожертвовал своим детством, которого у меня практически не было из-за занятий музыкой с утра до ночи. Эта история про "учиться, учиться и еще раз учиться"… В общем, я знаю, что это такое. Это — самая большая жертва. Ведь детство должно быть у каждого ребенка. Детство — это играть с друзьями во дворе, гонять в футбол и т.д.

Дмитрий Тодорюк: Мне сложно сказать, что я чем-то жертвовал. Поскольку я с детства занимался любимым делом — театром и музыкой, а также продолжаю этим заниматься сейчас. Поэтому я счатлив.

Игорь Воевуцкий: Я вообще ничем не жертвовал. Так получилось, что я жил и стараюсь жить в кайф, заниматься любимым делом. Единственная жертва — я поменял родной город Житомир на Киев. Но это небольшая жертва, потому что в Киев я влюбился не меньше, а полтора часа езды из города в город ничего не решают.

IrenKa: Как вы относитесь к моде? Любите ли покупать одежду? Как это у вас обычно происходит?

Игорь Воевуцкий: У нас модник — Андрей.

Андрей Сторож: Я — шопоголик, я все деньги трачу на одежду. Я сумасшедший в этом плане.

Игорь Воевуцкий: И он нас присаживает на модные тренды, на новые покупки.

Interes: Как вы обычно проводите вечера дома?

Игорь Воевуцкий: Например, сегодня вечером мы вместе идем в кино. Часто вместе ужинаем в ресторанах, кафе. В период тура, когда есть свободное от концертов время, репетируем вечерами.

Андрей Сторож: Еще любим собираться вместе и просматривать футбольные матчи. Заказываем заранее в ресторане места, чтобы было комфортнее смотреть, и окунаемся в мир футбола.

MONAKO: Расскажите, пожалуйста, о своих семьях.

Андрей Сторож: Семьи у нас у всех большие. У меня две очень классные старшие сестренки, которых я обожаю. Если появляется время, первым делом еду на родину — в город Зборов Тернопольской области. Мы вместе проводим время за посиделками возле камина, общаемся, делимся новостями. Все праздники стараемся проводить вместе за большим столом. Семья — это наш тыл.

Игорь Воевуцкий: Я очень люблю свою семью. Она у меня большая и дружная. Два года назад у меня произошло пополнение — мне пацаны подарили мопса. Очень крутая собака.

Minutka: Вы общаетесь вне работы? Верите ли вы в мужскую дружбу? А в женскую?

Дмитрий Тодорюк: Наша семья — это группа "Авиатор". Естественно, мы не только дружим, но и мудреем вместе.

Верим ли мы в женскую дружбу? Все относительно.

Игорь Воевуцкий: Верим. Мы очень доверчивые. :)

Андрей Сторож: Мы хотим верить.

MiraMi: Когда у вас отпуск и куда планируете поехать?

Андрей Сторож: Отпуск у нас планируется в конце июня-начале июля. Я планирую поехать на море, в теплые страны: может быть, в Турцию, может быть, в Испанию. Есть еще один вариант — путешествие на машинах Европой. То есть либо море, либо путешествие с ребятами Европой.

Дмитрий Тодорюк: Я еще об отпуске даже не задумывался.

Игорь Воевуцкий: То же самое. Отдыхать нужно каждому человеку хотя бы два раза в год. А поскольку мы работаем ооочень много, то у нас даже времени на отпуск не хватает. :)))

Mikaella: На концерт кого из исполнителей вы мечтаете попасть?

Андрей Сторож: Coldplay, в Нью-Йорк на Тимберлейка.

Игорь Воевуцкий: Помимо всего этого, я бы еще хотел попасть на Eminem, чтобы кто-то привез его в Украину. И — на "Ленинград".

Дмитрий Тодорюк: Bruno Mars, Стинг, Рамштайн.

Viktoria Marchenko: Какой самый смешной, нелепый подарок получал каждый из вас?

Дмитрий Тодорюк: Самый нелепый подарок мне подарили ребята — стеклянный бочонок со стопочками для водки.

Игорь Воевуцкий: Мы просто надеялись, что на первую гастроль после дня рождения Дима приедет с полным бочонком, а после этого, как минимум, мы будем чаще встречаться у него дома. Ан нет, подарок, видите ли, нелепый... (смеются все, — Авт.)

Андрей Сторож: У нас существует хорошая традиция — дарить подарки на Новый год. Вот там и происходят самые нелепые подарки, там мы и отрываемся... Игорю мы подарили в 2008 году в Ялте оранжевую робу, как у Равшана и Джамшута из "Нашей Раши".

Игорь Воевуцкий: А я тогда же в Ялте всему коллективу подарил по паре житомирских носков — гордость Житомирщины. :)))

MiruMir: С какой сладостью вы бы себя сравнили?

Дмитрий Тодорюк: Я — шоколадный торт Захер.

Игорь Воевуцкий: А я — медовые диски.

Андрей Сторож: Так как мы очень любим блины с творогом, поджаренные на сливочном масле... То, соответственно, я себя ассоциирую с блином с творогом. :))) (Все смеются, — Авт.)

Viktoria Marchenko: Какой новый навык хотел бы приобрести каждый из вас в ближайшее время? Или, возможно, планируете совершить какой-то сумасшедший поступок?

Игорь Воевуцкий: Я очень хочу прокатиться на реальном раллийном болиде.

Дмитрий Тодорюк: Научиться пилотировать самолет без инструктора.

Артём Корнеев: С каким исполнителем (исполнительницей) или группой вы хотели бы записать совместную песню?

Игорь Воевуцкий: С Веркой Сердючкой, Джамалой.

Андрей Сторож: Возможно, с Дорном. Хочется чего-то нестандартного.

Lenkababenko: Вы считаете себя красавчиками?

Все: Да. (Покраснели, — авт.)

Оксана Пахота: Ребята, скажите, кто в группе из вас самый главный, кто так сказать "командует парадом"?

Игорь Воевуцкий: Звукорежиссер Алексей Сницаренко. Как он скомандует, так мы и звучим.

Lenkababenko: У вас такие положительные образы, никаких скандалов, ссор, драк. Вы на самом деле такие? Или скрываете? Или просто держите себя в руках (но очень хочется кого-то послать?:)

Андрей Сторож: Дважды я хотел послать ребят... в магазин за кефиром. Но они послали меня. :) На этом наши ссоры закончились.

Lenkababenko: Какие у вас отношение с коллегами по сцене? С кем дружите? С кем воюете?

Дмитрий Тодорюк: Мы — неконфликтные и ко всем коллегам относимся хорошо. У нас своя уникальная ниша, так что, по идее, дорогу мы никому не переходим. Поэтому дружим со всеми.

Игорь Воевуцкий: Особенно хочется выделить давнюю дружбу с Ирой Билык.

LanaDelRay: Какую музыку вы слушаете?

Андрей Сторож: Lana Del Ray, Coldplay, Ed Sheeran, Тимберлейк, Фаррел Уильямс.

Дмитрий Тодорюк: Джордж Озра, Bruno Mars, Muse.

Игорь Воевуцкий: Take That, Джамала, The Hardkiss, Океан Ельзи.

Kurochka: Как вы относитесь к законопроекту о квотах на украиноязычные песни?

Андрей Сторож: Мы считаем, что украиноязычных песен должно быть больше.

Дмитрий Тодорюк: Но для этого топ-артистам нужно дать время. Ни в коем случае нельзя так резко менять правила игры.

Игорь Воевуцкий: Написание песни — это творческий процесс. Не у всех артистов, к сожалению, получается хорошо писать или петь на украинском языке.

Андрей Сторож: А тех, у кого это получается, мы поддерживаем, особенно в хит-параде "Знай наших", который мы ведем на "Нашем радио".

Katty: Вы ухаживаете за девушками или позволяете за вами ухаживать? Как вы считаете, кто за кем должен вообще ухаживать?

Андрей Сторож: Мы — романтики, мы знаем столько "фишек", но рассказывать их не будем. А если серьезно, то...

Игорь Воевуцкий: …То каждый настоящий мужчина должен ухаживать за избранницей, а не наоборот.

Hochuha: Какой самый удивительный поступок совершали ваши поклонники?

Дмитрий Тодорюк: Самый вкусный поступок — это большой торт от нашего фан-клуба, верхушкой которого были съедобные листы с текстами наших песен.

Detective: Ребята, вы романтики? Что думаете о любви?

Андрей Сторож: Любовь спасет мир.

Дмитрий Тодорюк: Любовь — это шаг к эволюции.

Игорь Воевуцкий: Потому что только влюбленные люди могут развиваться и эволюционировать.

Дмитрий Тодорюк: Романтики ли мы? Просто послушайте наши песни.

ShoMustGoOn: А когда в рамках тура выступите в Киеве?

Андрей Сторож: Выступление в Киеве планируется одним из завершающих концертов тура, когда объедем 50, а, может, и больше городов. Но это точно будет большая площадка. Внимательно следите за нашей афишей.

Ya-Ukrainka: Чи буваєте в АТО? Чи є у вас є україномовні пісні? Чому ви розмовляєте російською?

Дмитро Тодорюк: Між собою ми завжди розмовляємо українською. Але ми поважаємо співрозмовника, тож завжди відповідаємо тією мовою, якою до нас звертаються. І не завжди українською та російською, а ще й англійською чи французькою.

Андрій Сторож: У нашому репертуарі, звичайно, є пісні українською.

Игорь Воевуцкий: Вони увійшли в наш альбом "Еволюція", у наступному альбому також планується багато україномовних пісень. Можете придбати наш альбом на іTunes і послухати.

Так, ми виступали з концертами в АТО, а зараз більше виступаємо по госпіталях, підтримуємо наших бійців.

Tomochka: Была на вашем концерте в Миргороде. Конечно, вы молодцы, зажгли! Честно говоря, у меня нет вопросов, просто хотела поблагодарить за крутой концерт и пожелать удачи в вашем творчестве!

Дмитрий Тодорюк: Томочка, спасибо, приходите к нам еще.

Neznakomka: Скажите, кто из вас холостой и кому можно написать в соцсетях?

Андрей Сторож: Пишите всем в соцсетях. Мы всегда общаемся с нашими поклонниками.

Bezhan: Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. Как столь сильные и талантливые личности умудряются уживаться в одном коллективе? Бывают ли у вас конфликты? И как вы из них выходите? Кто из вас мечтает о сольной карьере?

Игорь Воевуцкий: Наша сила — в нашем триединстве.

Дмитрий Тодорюк: Вы правильно отметили, что мы — разные, но дополняем друг друга. И в этом наша сила.

Vredya: Парни, допустим ли для вас секс с поклонницами?

Дмитрий Тодорюк: Если вспомнить историю рок-музыки, то он не то, что допустим, он — обязателен. Но таких девушек называют не "поклонницами", а "группис".

Андрей Сторож: Это — вопрос личного характера. Поэтому пишите в соцсети, обсужу его лично. :)

Игорь Воевуцкий: А хорошая история с рок-группами... В первый раз пожалел, что мы — поп-коллектив. :)

Max...: Поделитесь впечатлениями от "Евровидения". Вы сами-то не хотели бы представлять Украину на "Евровидении"?

Андрей Сторож: Поразил масштаб проведения "Евровидения" в Швеции, все на высшем уровне. Когда мы прочли, сколько денег было потрачено, какие объемы технического оборудования и какое количество персонала было задействовано, мы понимаем, что этот конкурс развивается с каждым годом.

Игорь Воевуцкий: И понимаем, что Украине нужно будет это переплюнуть.

Андрей Сторож: Очень порадовали номера участников.

Дмитрий Тодорюк: Удивило, каким боком Австралия относится к Европе...

Игорь Воевуцкий: Наверное, денег дали... (С грустью, — Авт.)

Андрей Сторож: Очень понравился номер Джамалы. Чувствовалось, что каждым словом и каждой нотой Джамала донесла всей Европе, что только настоящее и пережитое лично заставляет людей сопереживать. Еще порадовало выступление Тимберлейка.

Игорь Воевуцкий: Не понятно, почему высококвалифицированное жюри от Украины и России поставило по ноль баллов лучшим номерам на этом "Евровидении", чем они руководствовались...

Mokko: Как тур стартовал?

Андрей Сторож: Тур стартовал отлично.

Дмитрий Тодорюк: Мы вдохновлены нашими перелетами за штурвалом и встречей со зрителями на концертах. Ждите нас в своем городе.

Julia Porosiuk: Чем вы любите заниматься в свободное от музыки время?

Андрей Сторож: В свободное время я люблю играть в большой теннис, смотреть футбол, писать музыку, выбираться на пешие прогулки, ходить в кино и, конечно же, шопиться по магазинам, а еще — лыжи.

Дмитрий Тодорюк: Я люблю катание на роликах, рыбалку, походы в Карпаты, чтение и театр.

Игорь Воевуцкий: Также люблю горные лыжи. В прошлом году попробовал виндсерфинг, понял, насколько это круто. Выпадает свободная минутка — становлюсь на доску. И люблю просто ездить ночным Киевом, слушая музыку.

Julia Porosiuk: Планируете ли снимать клип на песню "По небу"? Есть уже какие-то задумки?

Дмитрий Тодорюк: Скорее всего, на эту песню мы сделаем масштабное видео, снятое во время выступлений в разных городах Украины.

Ирина Скляр: Дякую вам за відповідь. Читаючи її, стало цікаво. Ми спостерігаємо за вашими успіхами у навчанні на пілотів. А що саме стало причиною того, що ви захотіли навчитися літати? Мрія з дитинства? Тому що, напевно, назва гурту — це лише 10-20%? Вдалого дня!

Дмитрий Тодорюк: Випадок дав нам можливість реально наблизитися до дитячої мрії. Перед кожним нашим концертом ми транслюємо фільм про сьогоднішній "Авіатор", у якому на ваше питання теж є відповідь.

Игорь Воевуцкий: Думаю, будь-який справжній романтик, якби йому випала така нагода навчитися пілотувати, без роздумів занурився б у це. Що ми і зробили.

Оля Полівко: 1) Дякую ще раз вам за концерт! Чи будете ви ще в рамках туру повертатись у Полтавську область (Кременчук, Глобино)? Просто моя мама дуже хотіла потрапити на ваш концерт, але через те, що це робочий день, не змогла приїхати до Полтави (і двоє друзів з області (Зіньків) не змогли приїхати, працювали). 2) Чи буде кліп на пісню "По Небу"? 3) Чи привітали ви своїх мам і коханих зі святом жон-мироносиць? 4) Чула, що тренуєтесь у спортивних залах і за здоровий спосіб життя. Як часто у вас виходить тренуватися? І які види спорту вам подобаються? 5) Ви дуже талановиті музиканти: граєте, пишете текти пісень та музику. Говорять, що талановита людина талановита в усьому. Які ще таланти маєте, окрім музичного? 6) І ще питання по моїй сфері. Як ставитеся до української народної творчості і народних художників? Подобається чи ні? Ангелів хранителі вам на шляху!

1) Дмитрий Тодорюк: У Кременчуці ми будемо через місяць.

2) Дмитрий Тодорюк: Буде.

3) Дмитрий Тодорюк: Своїх привітали телефоном, а всіх, хто був у залі, привітали зі сцени піснею "Мамо, птахом лину".

4) Андрей Сторож: Завжди тримаємо себе у спортивній форми, незалежно від місця перебування — чи то номер у готелі, чи спортивний зал, ми завжди в тонусі. Види спорту — футбол, великий теніс, гірські лижі...

5) Игорь Воевуцкий: Ми талановиті в усьому.

Андрей Сторож: Кулінарні.

Игорь Воевуцкий: Я в собі відкрив кулінара. Я вперше за життя приготував український борщ, шарлотку і посмажив картоплю з грибами і салом. І найцікавіше, що у мене все вийшло дуже круто. Кожен талант треба розвивати, ми поки що розвиваємо талант артистів, авторів, музикантів. Але думаю ми б змогли досягнути висот будь у чому, за що б взялись.

6) Игорь Воевуцкий: Ми пишаємося українською народною творчістю. Вона, якщо не найглибша, то одна із найглибших у світі.

Дмитрий Тодорюк: По можливості відвідуємо виставки і переживаємо за стан унікальних технік (зокрема, петриківської), тому що, на жаль, не бачимо належної підтримки від держави.

Фото Михаила Койфмана