Умер известный писатель Фазиль Искандер

На 88 году жизни умер известный абхазский писатель Фазиль Искандер.

Об этом со ссылкой на Союз писателей России сообщает "Эхо Москвы".

Искандеру было 87 лет. Многие его книги стали советской классикой.

Он родился 6 марта 1929 года в Сухуми в семье бывшего владельца кирпичного завода. В 1938 году отец будущего писателя был депортирован из СССР, с тех пор Искандер больше никогда отца не видел.

В 1954—1956 годах работал журналистом в Курске и Брянске.

В 1956 стал редактором в абхазском отделении Госиздата, где работал до начала 1990-х. С начала 1990-х постоянно жил в Москве.

Кроме того, он участвовал в создании неподцензурного альманаха "Метрополь".

Все свои произведения Фазиль Искандер печатал на печатной машинке, компьютер он так и не освоил.

По произведениям Искандера снимали фильмы, среди которых "Воры в законе" по мотивам его рассказов, "Созвездие Козлотура" по мотивам одноименной повести, "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным" по мотивам главы из романа "Сандро из Чегема".

Искандер написал "Детство Чика", "Кролики и удавы", "Думающий о России и американец" и многие другие произведения.

Известность Искандер получил в 1966 году после публикации в "Новом мире" повести "Созвездие Козлотура".

Искандер был удостоен ряда почётных наград, в том числе Орденов за заслуги перед Отечеством II, III и IV степеней, а также Государственной премии СССР, премии Правительства РФ, и Государственной премии Российской Федерации в 1994 и 2014 годах.

Напомним, на 82-м году жизни в больнице от пневмонии умер американский кинорежиссер Гарри Маршалл, известный, в частности, по фильмам "Красотка" и "Сбежавшая невеста".

фото: thankyou.ru