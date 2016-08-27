Генерал-герой "Сумрак" назвал любимую песню "Океану Ельзи"

Герой Украины, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук (в зоне АТО на Донбассе имел позывной "Сумрак") заявил, что является фанатом украинской группы "Океан Ельзи".

Об этом он рассказал ТСН.

По словам военного, ему особенно нравятся песни "Друг", "Холодно", "Вище неба", а в последнее время любимой стала композиция "Не йди".

"Однако на Саур-Могиле чаще всего звучала другая песня — "Я не здамся без бою", — приводит его слова издание.

Ранее Игорь Гордийчук заявил, что жители Донбасса, которые поддерживают пророссийских боевиков, сами "вернутся в Украину", как только у "империи зла" закончатся деньги.

Видео: ТСН