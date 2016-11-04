Пианист-виртуоз Евгений Хмара: украинские исполнители конкурентоспособны в мире, но, возможно, не все

На сайте "Главред" состоялся чат с пианистом-виртуозом, композитором, обладателем Голливудской премии импровизаторов, финалистом шоу "Україна має талант" и музыкантом шоу "Х-фактор" Евгением Хмарой. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько развиты музыкальные вкусы украинцев, почему в нашей стране столь популярны шансон и попса, а инструментальная музыка, напротив, меньше интересует людей, как люди в аэропорту Парижа отреагировали, когда Евгений сыграл там Гимн Украины на рояле, стоявшем в зале ожидания, о мечте улететь в космос и сотрудничестве с компанией "Антонов", а также о творческих кооперациях с Константином Меладзе и лидером группы Space Дидье Маруани.

Представляем стенограмму чата с Евгением Хмарой.

Anastasia: Евгений, у вас есть опыт проведения всеукраинских туров — поделитесь вашими наблюдениями, в каких регионах Украины люди охотнее и в большем количестве приходят послушать классическую музыку, серьезные произведения, где больше всего отдача от зрительного зала?

Евгений Хмара: Я пишу и играю не классическую музыку. Я считаю, что классическая музыка — это музыка, проверенная временем.

Моя концертная деятельность продолжается только два года. Все города по-своему прекрасны. У нас, слава Богу, полные залы. Но самые активные города — Киев и Одесса.

Viktória Volkova: Евгений, какие у вас планы насчет концертов за границей, вне Украины?

Евгений Хмара: 28 апреля состоится концерт в Швейцарии. Также мы планируем тур по США и Канаде. Активно ведем переговоры о выступления на Кипре и Мальте.

Joker: Вас никогда не обижало, что украинцы охотнее слушают не произведения высокого музыкального искусства, а попсу, шансон и так далее, отдавая предпочтение примитивному мотивчику? Бывает, что опускаются руки, глядя на такие предпочтения?

Евгений Хмара: Во-первых, меня это никогда не обижало, потому что любой стиль имеет право на существование. Во-вторых, на сегодняшний день концертов инструментальной музыки становится больше, и люди начинают их посещать все активнее.

Kukla: Летом СМИ пестрили заголовками, что вы, пианист-виртуоз, ушли из музыки. Что на самом деле тогда происходило, и чем обусловлены были эти слухи? Спасибо.

Евгений Хмара: Сбылась моя детская мечта — я сидел за штурвалом настоящего самолета компании "Антонов". Я был в форме, сидел на месте второго пилота — многие подумали, что моя детская мечта сбылась, и я стал пилотом. Мы начали сотрудничать с компанией "Антонов", и все видеоролики, которые выпускает завод, презентации новых моделей самолетов, я озвучиваю своей музыкой.

Dinara: В одном из интервью вы говорили, что мечтаете сыграть Гимн Украины на острове Пасхи — почему именно там?

Евгений Хмара: Остров Пасхи — это самый отдаленный от материка населенный остров на нашей планете (Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 км. — Ред.). Именно поэтому я абсолютно уверен, что наш Гимн там еще не звучал.

Идея родилась, как минимум, лет пять назад совместно с социальным проектом "Мрій! Дій!". Тогда мы впервые вынесли белый рояль на Михайловскую площадь в Киеве и просто играли украинские и авторские мелодии и, конечно, завершили все это Гимном. Далее эту акцию я продолжил в Европе, Штатах и Канаде.

Dinara: Евгений, как так случилось, что на вокзале в Париже не просто оказался рояль, но и что вы сыграли там Гимн Украины? Как люди реагировали?

Евгений Хмара: Это был мой рабочий визит в Париж, я встречался с музыкантом Дидье Маруани (лидером группы Space). И, будучи на вокзале, я увидел фортепиано, на котором не мог не сыграть. Так и получилось, что Гимн Украины прозвучал тогда в Париже. Люди всегда очень хорошо реагируют на подобные вещи, ведь, по сути, это проявление культуры, музыка — это искусство. В моей практике не было такого, чтобы людям это было неинтересно, когда я играл. И так в любой стране.

Fekla: Чего, каких шагов не хватает нам, чтобы в нашей стране серьезная/классическая музыка была так же широко востребована, как и в Европе, и на Западе? Как такую музыку сделать модной?

Евгений Хмара: Я бы мог углубиться в теорию "пирамиды Маслоу", и это играет важную роль. Но, повторюсь, культура в нашей стране активно развивается, и все большее количество людей начинает ходить в театры, слушать инструментальную музыку. Чтобы популяризировать инструментальную музыку, необходимо сотрудничество музыканта и популярного вокалиста, создание шоу и соединение современных электронных элементов, например, с симфоническим оркестром.

Fekla: Как вы считаете, украинцы могут похвастаться хорошими вкусами в музыке? Или они преимущественно непереборчивые?

Евгений Хмара: Спрос порождает предложение, а предложение порождает спрос. У украинцев прекрасный музыкальный вкус. Я считаю, что наши исполнители (возможно, не все) конкурентоспособны на мировой арене.

Irina Kotlyarova: Женя, кто продюсер вашего творчества? Вы делаете грандиозные шоу, и запись такой музыки немало стоит — откуда инвестиции?

Евгений Хмара: Свое творчество я продюсирую сам. Вы абсолютно правильно подметили, что создание шоу — очень затратное занятие. Но помогает партнерская поддержка.

Мария Куликова: У вас бывает плохое настроение? Мне кажется, вы очень позитивны! Ну, ведь у каждого бывают трудности — это как-то отображается на вашей музыке?

Евгений Хмара: Конечно, плохое настроение бывает, как и у любого человека. Но не могу сказать, что мое плохое настроение отражается в музыке. Какие-то негативные моменты я всегда стараюсь переводить в опыт, а моя музыка — это часть меня. Именно поэтому, ознакомившись с моими тремя альбомами, можно сделать вывод, что музыка стала серьезнее. Это связано с приобретением опыта и знаний, а не с негативными эмоциями.

Vlad Ruzhinskiy: Я знаю, вы пробовали себя в роли пилота. Не страшно? И что, правда летали? Смогли бы оставить музыку ради неба?

Евгений Хмара: Будучи музыкантом, можно стать пилотом. Наоборот — вряд ли. Небо вправду манит меня с самого детства, я бы сказал, очень серьезно манит. Каждый перелет для меня — это праздник. К слову, одно из моих самых больших желаний — полет в космос. Я абсолютно уверен в том, что если искренне мечтать, то желания имеют свойство сбываться. Поэтому осталось ждать, когда этот полет состоится. :)

Юлия Саржанова: Музыка — это образ жизни, хобби? Чем бы хотели заниматься вне ее, факультативно? Не думали создать свой бизнес, например, открыть ресторан? У вас есть к подобному тяга?

Евгений Хмара: Музыка — это вся жизнь, и хобби, и любимое дело. Именно поэтому я полностью органичен в своей работе. Музыка очень многогранна, и я не исключаю вариантов других проявлений себя в музыке, возможно, это и будет дополнительный бизнес. Это может быть и продюсирование, и аранжировки, и написание музыки для фильмов. Мне кажется, нужно заниматься всегда тем делом, которое приносит тебе максимальное удовольствие. Возможно, однажды я влюблюсь в рестораны и захочу открыть свой. Но это только возможно. Я счастлив в музыке, и точка.

Сергей Эпатов: Люблю слушать вашу музыку, особенно под настроение и в машине. Приобрел диски на концерте "Знамение", знаю, скоро новый концерт, в чем разница? Если слушать "Сказку" и "Знамение" — это совершенно две разные музыкальные подачи. Каким будет третий альбом, и где его уже можно приобрести? Удачи в подготовке нового шоу.

Евгений Хмара: Новое шоу будет отличаться, в первую очередь, новыми мелодиями, над которыми я сейчас активно работаю. Также шоу будет отличаться визуальными эффектами — в этот раз акцент мы будем делать на экранных технологиях. Я очень надеюсь, что новые мелодии придутся по душе. Мне кажется, они получаются действительно интересными. Также будет несколько неожиданных экспериментов, которые зритель сможет услышать-увидеть непосредственно 2 марта в Октябрьском дворце, а далее — в последующем всеукраинском туре городами нашей страны. Обязательно будет несколько сюрпризов с участием известных украинских артистов.

Третий альбом совершенно другой, отличный от предыдущих. Впервые я не использовал симфонический оркестр для записи. Все композиции записаны только на рояле. Для меня это своего рода оголение и максимальное раскрытие души, потому что только рояль может максимально много рассказать обо мне. Но в новом шоу "Колесо жизни", конечно, будут новые мелодии, аранжированные симфоническим оркестром, и, конечно, с примесями электронной музыки. А еще, как и обещал, в новом шоу будет еще больше рока.

Благодарю Вас, Сергей. До встречи на шоу.

Марина Стрельникова: Евгений, убежден, Вы — талант от Бога! Вы — гениальный человек, такие даже если и рождаются, то их очень мало. А как вы считаете, ваши способности — это дар Божий или титанический труд? Неужели каждый ребенок может родиться настолько способным, на ваш взгляд, можно воспитать гения? Как вы думаете, ваши дети тоже будут такими талантливыми, или все же природа отдыхает на детях талантливых людей? Удачи вам!

Евгений Хмара: Благодарю Вас, Марина. Я абсолютно убежден, что все люди рождаются талантливыми, но почему-то в обществе принято считать, что талант — это только если ты красиво поешь, на чем-то играешь или забиваешь много голов. Но я считаю, что понятие таланта многогранно. например, быть хорошей мамой — это большой талант. Конечно, если говорить о музыке, как и спорте, без труда ничего невозможно. Я всегда говорю, что вера, умноженная на работу, равна результату. Я знаю много людей, которые, к сожалению, погубили свой талант — лень взяла верх.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что, безусловно, талант играет роль, но важно его своевременно заметить и впоследствии развивать.

Главное, что я бы хотел дать своим детям, это право выбора. В свое время мои родители дали мне это право, за что я им очень благодарен. Почему-то принято считать, что если папа музыкант, хирург, юрист, то и дети должны выбрать ту же профессию. Но это большое заблуждение. Повторюсь, право выбора — это самое ценное, что есть у нас.

Natalya Pokrovskaya: Евгений, мы, почитатели Вашего таланта, помним Ваше выступление со звездой мирового масштаба Дидье Маруани. Продолжается ли Ваше сотрудничество? Планируете ли подобные туры? Если да, то с кем и когда? Спасибо за ваш талант и творчество!

Евгений Хмара: Я бы не назвал это сотрудничеством. Это, скорее, уже родственные связи. Мы с Дидье очень близки и знакомы более 20 лет. Дидье в свое время дал мне веру в то, что инструментальная музыка может быть востребована. И сегодня я это ощущаю в полном объеме. Дидье готовит новый тур, посвященный сорокалетию группы Space, и, конечно, я буду принимать участие в этих концертах.

Елена Иванова: Почему все свои концерты Вы называете "шоу"? В чем заключается шоу? И ещё маленький вопрос — вы планируете ещё и петь?

Евгений Хмара: Мы не все концерты называем "шоу". Первый всеукраинский тур "Piano vs Dubstep" мы позиционировали как концерт, но история с шоу "Знамение" — это и вправду шоу, и кто был на концертах, в этом убедился. Инструментальная музыка не имеет слов, поэтому какими-то визуальными решениями, хореографией мы подсказываем слушателю то, что мы хотели сказать. "Знамение" мы раскрыли в трех проявлениях: знамение как мечта, как любовь и как страдание. Тем самым, посредством визуальных эффектов мы донесли задуманное до аудитории.

По поводу пения — футболисты не идут играть в хоккей, а хоккеисты не идут играть в баскетбол. Меня окружают прекрасные певцы, вокалисты, именно поэтому каждый должен заниматься своим делом.

Юлия Киреева: Евгений, планируете ли Вы открывать школы для детей и заниматься обучением подрастающего поколения? Думаю, многим было бы интересно получить профессиональные навыки у виртуоза такого уровня. Благодарю за ответ.

Евгений Хмара: Юлия, благодарю за вопрос. Пока что, к сожалению, у меня практически нет свободного времени — это раз. Два — я считаю, что мне еще самому многому стоит научиться перед тем, как открывать свои школы. Я не исключаю такой возможности в перспективе, но это явно не в ближайшие пять лет.

Svetlaya: Пределвашихмечтаний?

Евгений Хмара: Нет предела мечтаний. Любой "потолок" — это конец пути, всегда нужно мечтать и находить новые цели.

Svetlaya: Есть ли у вас пример для подражания, человек, которым вы восторгаетесь?

Евгений Хмара: Не зря говорят: "Не создай себе кумира". Наверное, по жизни я следую этому афоризму. Безусловно, есть люди, музыканты, чьей музыкой я восхищаюсь. Но я никогда не стремился создать что-то похожее на чью-то работу. Скорее, для меня это критерий качества, ведь у известных мировых звезд гораздо больше возможностей для записей в более профессиональных условиях. К сожалению, в Украине я часто сталкиваюсь с тем, что у нас нет многих технических возможностей для реализации задуманного.

Nastia Sorokolit: Евгений, где у Вас больше выступлений и работы — дома или все же заграницей? Вы считаете себя международным артистом?

Евгений Хмара: Я считаю, что музыка вообще не имеет границ. Тем более, инструментальная. В ней ведь нет языка, и она доступна всем. Моя позиция — рассказывать Европе и миру о культуре нашей страны посредством своей музыки. Всегда, представляя свое творчество за границей, я говорю, что это made in Ukraine. Мы пока делаем первые шаги в зарубежных выступлениях, но у нас их становится все больше и больше. Например, в этом году я посетил уже 14 стран с концертами.

Yaroslava Rozhok: Сотрудничаете ли вы с вокалистами? Нет желания написать песню для какого-нибудь исполнителя?

Евгений Хмара: Конечно, я сотрудничаю с вокалистами и всегда рад новым возможностям, новым дуэтам. Музыку я писал для артистов. У меня в бардачке есть пара новых мелодий, но почему-то так сложилось, что мне сложно писать что-то специально, под заказ. Все-таки сегодня я больше композитор инструментальной музыки. Но в перспективе у меня непременно состоится такое сотрудничество.

Anna Kiryak: Евгений, Вы все еще сотрудничаете с Константином Меладзе или с ребятами с "М Бенд"? Когда можно будет насладиться результатом Вашего творческого союза?

Евгений Хмара: Я думаю, что очень скоро вы сможете увидеть плоды нашего сотрудничества. Константин Меладзе для меня является лидером мнения. Я восхищаюсь тем, какой вклад он внес в развитие поп-музыки в наших странах.

Что касается участников группы "М Бенд", то ребята и вправду очень талантливые. Всегда сложно петь не одному, а в дуэте, а ребята — трио. Они органичны в своем жанре и подаче, прекрасно выступают вживую и излучают положительную энергию.

Ирина Деркач: Як Ваша музика залежить від настрою? Чи є якась різниця — граєте Ви вдома або на концерті? Якщо на душі тяжко, а у Вас виступ, як себе контролюєте?

Евгений Хмара: Звичайно, є різниця між виступом вдома і на концерті, адже вдома ти на самоті і можеш дуже глибоко занурюватися в себе, в свої роздуми, дістаючи щось дуже потаємне. Концерти також бувають різними, і це залежить від кількості людей в залі. Поганого настрою перед виступами у мене ніколи не буває, тому що кожен виступ — це свято.

Anna Petruk: Не возникало ли желание озвучить, предположим, театральный мюзикл? Ваша музыка, кажется, идеально подходит для подобных проектов. Возможно, уже поступали подобные предложения?

Евгений Хмара: Мою музыку неоднократно использовали в театральных постановках, в рекламных роликах и в кино. Мы открыты любому сотрудничеству. Моя большая мечта — озвучить голливудский фильм или мультик.

Ksenia Buraya: Евгений, Вы — очень милый молодой человек. Скажите, ваше сердце занято? Нигде нет никакой информации о вашем статусе, есть ли у вас вторая половина? Такую глубокую, на мой взгляд, музыку может писать только любящее и любимое сердце!

Евгений Хмара: Для меня всегда личная жизнь была только личной, и я не особо люблю об этом рассказывать. Но мое сердце занято.

Mariya Shevchenko: Бывают ли такие моменты, когда понимаешь, что необходимо что-то написать, мелодию, ну, скажем, на заказ, а вот оно не пишется? Или в голове часть мелодии есть, а дополнить ее все никак не получается, как справляетесь с этой задачей?

Евгений Хмара: Интересный вопрос. Вообще, в корне, я считаю, что музыка приходит извне, а я лишь ретранслирую ее посредством ремесла, которым я овладел. Невозможно создать из старых кубиков что-то принципиально новое, поэтому, если сидеть и стараться что-то написать, ничего интересного не выйдет. Все мелодии в моих альбомах были написаны очень спонтанно, почти все — мгновенно и практически не корректировались.

Darya Karbovskaya: ОчемВымечтаете? Есть ли личность, с которой бы очень хотелось поработать? Я видела где-то новость о Вашем сотрудничестве с Константином Меладзе, будут ли еще совместные проекты? Насколько тяжело или легко работать с такими мэтрами? Успехов Вам и исполнения всего задуманного Вами!

Евгений Хмара: Я очень надеюсь, что у меня еще будет возможность поработать с Константином. При всей его величине он очень простой и добрый человек. Я мечтаю поработать со Стингом, Сарой Брайтман и Селин Дион. Но для этого мне еще нужно много трудиться и, конечно, мечтать.

Благодарю.

Ігор Тимофєєв: Ви зараз співпрацюєте з гуртом Space і Дідьє Маруані, а не хотіли б знову ушкварити рок зі своїми старими колегами/друзями по гурту "Без обмежень"? Чи це вже буде на якусь 10-ту, 20-ту річницю творчої діяльності?

Евгений Хмара: З Дідьє Маруані ми завжди готуємо щось цікаве. Я сподіваюсь, наступного року ви зможете це почути. Співпраця з гуртом "Без обмежень" — це досвід. Вони абсолютно самостійний гурт, який має свою аудиторію та концерти. Моє головне правило — "ніколи не кажи ні". Все може бути, але сьогодні таких планів нема. До того ж, якщо казати про "ушкварити", то я планую потужно ушкварити 2 березня в Жовтневому палаці, і там буде також багато рок-музики.

Надежда Майная

Фото Александра Синицы