Порошенко рассказал о своих любимых книгах, которые стоит прочесть

В 2016-м году наибольшее впечатление на главу государства Петра Порошенка произвели "Воспоминания" Павла Скоропадского, "25 побед Украины" Александра Палия, "Тамплиеры" Сергея Жадана, "Secondhand time" Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" и "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930" Татьяны Филевской.

Перечень книг, свои комментарии к ним или же понравившиеся цитаты Президент опубликовал на платформе medium.com.

1. "Воспоминания", Павел Скоропадский (Киев – Филадельфия, 1995 г.)

"Великороссы говорят: "Никакой Украины не будет", а я говорю: "Чтобы не случилось, Украина в той или иной форме будет. Невозможно заставить реку идти против течения, так же и с народом, его не заставишь отказаться от своих идеалов".

2. "25 побед Украины" Александр Палий (издательство "К.И.С.", 2013 г.)

"В истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отбивались по несколько за год. Чтобы сохраниться на такой привлекательной и жаданній для врагов земли, наши предки не могли не побеждать".

3. "Тамплиеры", Сергей Жадан (издательство "Meridian Czernowitz", 2016 г.)

"Когда стоишь под небесами зимы, И небеса разворачиваются и уплывают прочь, Понимаешь, что жить нужно там, где тебя не пугает смерть".

4. "Secondhand time" Svetlana Alexievich / "Время second-hand (конец красного человека)" Светлана Алексиевич, в 2015 г.

"Никто нас не учил, как быть свободными. Нас только учили, как умирать за свободу".

5. "Антология украинской поэзии ХХ века" (издательство "А-ба-ба-га-ла-ма-га", 2016 г.)

"Интересная и уникальная сборник украинской поэзии, десятки известных и малознаних имен Павел Тычина, Богдан-Игорь Антоныч, Освальд Буркхард (Юрий Клен), Михайль Семенко, Елена Телига, Олег Ольжич".

6. "Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930", Татьяна Филевская (совместный проект издательства "Родовид" и KMBS, 2016 г.)

"Это книга о киевский период жизни "известного киевлянина мира" — основательная сборка наследия Малевича в Киеве".

Напомним, Петр Порошенко рассказал об успехе украинского мультфильма в мире.