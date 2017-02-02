Фанаты сериала "Игра престолов" гадают, кого убьют в 7 сезоне

Портал Sports Betting Experts составил рейтинг персонажей сериала "Игра престолов", которые, по мнению фанатов погибнут в 7 сезоне.

Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Было опрошено более 10 тысяч фанатов. Первое место в списке занял Теон Грейджой, который, как отмечает издание, и так уже изрядно настрадался. Второе место заняла красная жрица Владыки Света Мелисандра, которая, как предполагают фанаты, погибнет от рук Давоса Сиворта. При этом сам Сиворт попал на третью позицию. Предполагается, что его за это казнит Джон Сноу. На четвертом месте — Джорах Мормонт, заразившийся серой хворью.

Кроме того, среди претендентов на выбывание из сериала оказались Джейме и Серсея Ланнистеры, а также Эурон Грейджой.

А вот Бран Старк, Дейнерис Таргариен и Джону Сноу, по мнению поклонников, ничего не грозит и они с большой вероятностью выживут в новом сезоне.

Напомним, в США снимут предысторию сериала "Игры престолов".