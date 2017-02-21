Лавров нафантазировал, что Прилепин хочет "помочь Украине наладить нормальную жизнь"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что российский писатель Захар Прилепин отправился воевать на Донбасс, "помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь".

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на совместной пресс-конференции с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём.

"Украинская власть не делает ничего, когда неонацисты на телеканалах, в соцсетях, на площадях не просто призывают с москалями поступать как можно более жестко, но и радуется, когда кто-то, кто защищает русский язык в Украине, бывает убит или гибнет. В адрес людей, которые хотят помочь Украинскому государству наладить нормальную жизнь, высказываются угрозы, как это произошло недавно в отношении Захара Прилепина", — заявил Лавров.

По его мнению, "это дико, бесчеловечно, но уже в отношении украинских событий это перестает удивлять".

Ранее СМИ сообщали, что гражданин РФ Евгений Прилепин, известный как российский писатель Захар Прилепин, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом ДНР.

В интервью по этому поводу Прилепин на вопрос, не смущает ли его, что он взял в руки оружие и ему придется стрелять, ответил: "Нет, конечно, меня ничего не смущает. Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют".

Тогда же он заявил, что цель российских боевиков — захват Киева.

16 февраля Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении россиянина Прилепина, который стал "политруком" в "ДНР".

Напомним, российский наемник загнобил Прилепина.