Порошенко посетит финал "Евровидения"

Президент Украины Петр Порошенко в субботу посетит Международный выставочный центр в Киеве, где состоится финал "Евровидения".

Об этом сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"Сегодня в МВЦ перед началом "Евровидения" прибудет президент Украины Петр Порошенко", — говорится в сообщении.

Украина получила право принять "Евровидение" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

Официальное открытие конкурса состоялось 7 мая. Финал запланирован на 13 мая.

Конкурс начнется в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что финал "Евровидения-2017" стартует с красочного выхода всех участников конкурса. Участники в алфавитном порядке будут выходить на сцену и через зал направлять в гринрум.

Напомним, букмекеры назвали победителя "Евровидения-2017".