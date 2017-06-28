Режиссер Кира Муратова станет Почетным гражданином Одессы

Одесский горсовет присвоит звание "Почетный гражданин Одессы" режиссеру Кире Муратовой.

Об этом сообщает "Думская".

Соответствующий проект решения вынесен на ближайшую сессию муниципального собрания, которая состоится 26 июля.

О присвоении Муратовой этого звания ходатайствовало одесское отделение Национального объединения кинематографистов Украины.

Муратова Кира Георгиевна (урожденная Короткова) родилась в 1934 году в молдавском городе Сороки. Ее отец — секретарь подпольного уездного комитета коммунистической партии Румынии Юрий Коротков (погиб на войне), мать — Наталья Короткова-Скурту, ставшая впоследствии замминистром здравоохранения Социалистической Румынии.

Кира Муратова изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии.

За свою карьеру она сняла 16 полнометражных фильмов. У нее играли Владимир Высоцкий, Богдан Ступка, Рената Литвинова, Нина Русланова, Олег Табаков, Зинаида Шарко, Георгий Делиев и другие.

Напомним, Forbes считатет Киру Муратову самым значительным украинским режиссером.

фото Instagram Кира Муратова