"Подадим в зарубежные суды": Студия "Квартал 95" прореагировала на запрет "Сватов"

Известный украинский актер и один из продюсеров популярного ситкома "Сваты" Владимир Зеленский записал видеобращение по поводу запрета сериала, вынесенного чиновниками Госкино.

"Настольная игра "Сваты". СБУ, Минкульт, Госкино. СБУ накрыло "Сватов". Что-то там не так, но "Сваты" там, пока там "Сваты". Крутим. Хотя нет, пусть отвечает Минкульт. Минкульт, Минкульт Минкульт. "Ну, это не наши полномочия". Кручу-верчу, запутать хочу. Вопрос - где СБУ [...] А, может быть, СБУ в Минкульте? Или в Госкино? А, может, и наоборот. Это не важно - вопрос в другом. Вопрос в другом - где "Сваты". Нет "Сватов". Хотя, нет. Даже не в этом вопрос. Вопрос - "Кто крутит наперстки"? Время пошло. Но есть еще книга. А-а-а-а!", - сказал он в видеоролике, опубликованном в соцсети Facebook.

Немногим позднее на интернет-портале производящей сериал компании "Студия Квартал 95", появилось официальное заявление по поводу запрета "Сватов".

"Это сериал, который любят миллионы человек. Именно они ждали от нас продолжения "Сватов". Но в сложившейся ситуации его не будет. "Квартал 95" всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине", - говорится в тексте.

Напомним, ранее в Кабмине назвали условия возвращения "Сватов" на экраны.