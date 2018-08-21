Что и как отмечаем 21 августа: от большого религиозного праздника до именин

"Главред" узнал о самых главных событиях этого дня.
На 21 августа 2018 года выпало немало праздников, в том числе и важный религиозный праздник мусульман – Куран Байрам-2018.
21 августа: именины
В этот вторник отмечают свои именины Григорий, Леонид и Николай.
Курбан Байрам-2018: какого числа
Даты праздника высчитываются по лунному календарю. В 2018 году Курбан Байрам начинается с самого утра 21 августа и традиционно продлится пять дней – до вечера 25 августа.
Читайте такжеКогда и как праздновать Ореховый спас-2018Накануне мусульмане держат пост, а на сам праздник совершают торжественную молитву в мечете, одевшись в светлые одежды. После молитвы приносят в жертву корову, барана или верблюда, которым не менее полугода. Их шкуры затем отдают в мечеть, а мясо готовят и едят за общей трапезой.
Близким и родным людям в дни праздника принято делать подарки.
Как правильно поздравить с Курбан Байрамом: смс-поздравления с праздником Курбан Байрам
4 смс - 213 символов:
В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.
***
4 смс - 213 символов:
В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!
***
3 смс - 195 символов:
Свершится утренний намаз,
Наполнит душу светом,
Курбан Байрам у мусульман,
Священный, чистый, светлый!
Пусть каждому из вас Аллах
Мир и покой подарит,
И жертвы ваши все приняв,
От бед уберегает!
***
3 смс - 161 символ:
Курбан Байрам, Курбан Байрам,
Любимый праздник мусульман.
Я вас радушно поздравляю,
Удач в делах всем вам желаю!
И чтоб на жизненном пути
Вы веру в Бога берегли!
Прикольные поздравления с Курбан Байрам
Толпы жертвенных овец,
Сотни радостных сердец!
Задымили чаны
На Курбан Байраме!
Изобилие в ваш дом
Пусть приходит аж бегом,
Пусть же счастье, люди,
Каждому прибудет!
***
Наступил Курбан Байрам!
Вот зажаренный баран,
Вот чак-чак и беляши,
Угостимся от души!
Настежь двери открываем,
Всех гостей мы принимаем!
В праздник светлый и большой
Мы очистимся душой!
***
Сегодня запах ароматный слышен в каждом доме,
Баранина молоденькая тушится в плове,
В гости мусульмане всех приглашают,
Праздник Курбан Байрам каждую семью посещает.
Все мусульмане, примите поздравленье,
Пускай отличным будет настроенье,
Пусть в вашем доме будет покой и мир,
Пускай звучит славословие такбир.
***
Для всех, кто почитает Коран,
Приходит светлый праздник Курбан Байрам,
Аллаха мусульмане прославляют,
В каждом доме гостей ожидают.
В праздник вам желаем милосердья,
Добра, богатства и настроенья,
Пусть будет благосклонна к вам судьба,
Пуска Аллах хранит всегда.
21 – какой праздник
В этот день также отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма и начинается Пивной фестиваль в британском Петерборо.
По народному календарю, 21 августа, в день памяти святителя Мирона, епископа Критского, бывают сильные ветры. В старину говорили: "Каковы Мироны – таков январь".