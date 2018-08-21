Что и как отмечаем 21 августа: от большого религиозного праздника до именин

Мусульмане-паломники в Мекке. / Reuters

На 21 августа 2018 года выпало немало праздников, в том числе и важный религиозный праздник мусульман – Куран Байрам-2018.

21 августа: именины

В этот вторник отмечают свои именины Григорий, Леонид и Николай.

Курбан Байрам-2018: какого числа

Даты праздника высчитываются по лунному календарю. В 2018 году Курбан Байрам начинается с самого утра 21 августа и традиционно продлится пять дней – до вечера 25 августа.

Читайте такжеКогда и как праздновать Ореховый спас-2018Накануне мусульмане держат пост, а на сам праздник совершают торжественную молитву в мечете, одевшись в светлые одежды. После молитвы приносят в жертву корову, барана или верблюда, которым не менее полугода. Их шкуры затем отдают в мечеть, а мясо готовят и едят за общей трапезой.

Близким и родным людям в дни праздника принято делать подарки.

Как правильно поздравить с Курбан Байрамом: смс-поздравления с праздником Курбан Байрам

4 смс - 213 символов:

В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.

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4 смс - 213 символов:

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

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3 смс - 195 символов:

Свершится утренний намаз,

Наполнит душу светом,

Курбан Байрам у мусульман,

Священный, чистый, светлый!

Пусть каждому из вас Аллах

Мир и покой подарит,

И жертвы ваши все приняв,

От бед уберегает!

***

3 смс - 161 символ:

Курбан Байрам, Курбан Байрам,

Любимый праздник мусульман.

Я вас радушно поздравляю,

Удач в делах всем вам желаю!

И чтоб на жизненном пути

Вы веру в Бога берегли!

Прикольные поздравления с Курбан Байрам

Толпы жертвенных овец,

Сотни радостных сердец!

Задымили чаны

На Курбан Байраме!

Изобилие в ваш дом

Пусть приходит аж бегом,

Пусть же счастье, люди,

Каждому прибудет!

***

Наступил Курбан Байрам!

Вот зажаренный баран,

Вот чак-чак и беляши,

Угостимся от души!

Настежь двери открываем,

Всех гостей мы принимаем!

В праздник светлый и большой

Мы очистимся душой!

***

Сегодня запах ароматный слышен в каждом доме,

Баранина молоденькая тушится в плове,

В гости мусульмане всех приглашают,

Праздник Курбан Байрам каждую семью посещает.

Все мусульмане, примите поздравленье,

Пускай отличным будет настроенье,

Пусть в вашем доме будет покой и мир,

Пускай звучит славословие такбир.

***

Для всех, кто почитает Коран,

Приходит светлый праздник Курбан Байрам,

Аллаха мусульмане прославляют,

В каждом доме гостей ожидают.

В праздник вам желаем милосердья,

Добра, богатства и настроенья,

Пусть будет благосклонна к вам судьба,

Пуска Аллах хранит всегда.

21 – какой праздник

В этот день также отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма и начинается Пивной фестиваль в британском Петерборо.

По народному календарю, 21 августа, в день памяти святителя Мирона, епископа Критского, бывают сильные ветры. В старину говорили: "Каковы Мироны – таков январь".