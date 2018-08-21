Что и как отмечаем 21 августа: от большого религиозного праздника до именин

21 августа 2018, 10:36

"Главред" узнал о самых главных событиях этого дня.

Мусульмане паломники в Мекке.
Мусульмане-паломники в Мекке. / Reuters

На 21 августа 2018 года выпало немало праздников, в том числе и важный религиозный праздник мусульман – Куран Байрам-2018.

21 августа: именины

В этот вторник отмечают свои именины Григорий, Леонид и Николай.

Курбан Байрам-2018: какого числа

Даты праздника высчитываются по лунному календарю. В 2018 году Курбан Байрам начинается с самого утра 21 августа и традиционно продлится пять дней – до вечера 25 августа.

Читайте такжеКогда и как праздновать Ореховый спас-2018Накануне мусульмане держат пост, а на сам праздник совершают торжественную молитву в мечете, одевшись в светлые одежды. После молитвы приносят в жертву корову, барана или верблюда, которым не менее полугода. Их шкуры затем отдают в мечеть, а мясо готовят и едят за общей трапезой.

Близким и родным людям в дни праздника принято делать подарки.

Как правильно поздравить с Курбан Байрамом: смс-поздравления с праздником Курбан Байрам

4 смс - 213 символов:

В праздник Курбан Байрама прошу принять самые чистые и добрые пожелания здоровья, мира, достатка, радости, гармонии и счастья. Пусть мысли в голове, надежды в сердце и дни в жизни станут ясными, светлыми, добрыми.

***

4 смс - 213 символов:

В этот особый праздник хочется пожелать мира, добрых и светлых надежд, благополучия в жизни! Пусть близкие люди будут счастливы и здоровы, а в семье всегда царит любовь! Желаем чистых помыслов и хороших поступков!

***

3 смс - 195 символов:

Свершится утренний намаз,

Наполнит душу светом,

Курбан Байрам у мусульман,

Священный, чистый, светлый!

Пусть каждому из вас Аллах

Мир и покой подарит,

И жертвы ваши все приняв,

От бед уберегает!

***

3 смс - 161 символ:

Курбан Байрам, Курбан Байрам,

Любимый праздник мусульман.

Я вас радушно поздравляю,

Удач в делах всем вам желаю!

И чтоб на жизненном пути

Вы веру в Бога берегли!

Прикольные поздравления с Курбан Байрам

Толпы жертвенных овец,

Сотни радостных сердец!

Задымили чаны

На Курбан Байраме!

Изобилие в ваш дом

Пусть приходит аж бегом,

Пусть же счастье, люди,

Каждому прибудет!

***

Наступил Курбан Байрам!

Вот зажаренный баран,

Вот чак-чак и беляши,

Угостимся от души!

Настежь двери открываем,

Всех гостей мы принимаем!

В праздник светлый и большой

Мы очистимся душой!

***

Сегодня запах ароматный слышен в каждом доме,

Баранина молоденькая тушится в плове,

В гости мусульмане всех приглашают,

Праздник Курбан Байрам каждую семью посещает.

Все мусульмане, примите поздравленье,

Пускай отличным будет настроенье,

Пусть в вашем доме будет покой и мир,

Пускай звучит славословие такбир.

***

Для всех, кто почитает Коран,

Приходит светлый праздник Курбан Байрам,

Аллаха мусульмане прославляют,

В каждом доме гостей ожидают.

В праздник вам желаем милосердья,

Добра, богатства и настроенья,

Пусть будет благосклонна к вам судьба,

Пуска Аллах хранит всегда.

21 – какой праздник

В этот день также отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма и начинается Пивной фестиваль в британском Петерборо.

По народному календарю, 21 августа, в день памяти святителя Мирона, епископа Критского, бывают сильные ветры. В старину говорили: "Каковы Мироны – таков январь".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:24
"Санкций не боюсь": Кустурица снова собрался в аннексированный Крым
11:23
Девушка дня Instagram: грудастая модель Анна Луиз Фото
11:13
Ослабление санкций: в Кремле отказались уступать Трампу "ради Украины"
11:00
"100 дней голодает". Украина потребовала от России немедленно освободить Сенцова
10:37
Эксперт рассказал о характерном жесте Трампа
10:36
Что и как отмечаем 21 августа: от большого религиозного праздника до именин
10:34
"Пришла, затмила и ушла": Алла Пугачева в мини-шортах превзошла Лободу на концерте
10:05
"Не проявляет харизмы, лысоват, мямлит". Психолог объяснил, как Путин стал лидером России
10:02
И снова "экономически обоснованный уровень": цены на электричество в Украине хотят поднять вдвое
09:30
"Отстрелено сотни ракет". В Украине испытали отечественную военную новинку, опубликованы фото Фото
09:27
СМИ узнали об еще одной жертве стрелка из Харьковской мэрии
09:12
"Асфальтные низины, осторожно": синоптики уточнили, кому ждать грозовых дождей 21 августа
09:00
"Украину любит больше, чем Россию". Светлана Лобода позировала в штанах цвета украинского флага
08:35
Ломаченко рассказал о своей тренировочной программе Видео
08:24
Курс валют на 21 августа: гривна взяла реванш у доллара и евро
08:10
"Пантера". Леся Никитюк покрасовалась в купальнике в соблазнительной позе
07:45
"Отклеилась борода". В Одессе задержан "штатный киллер" банды, опубликованы фото
07:20
Трамп сказал, при каком условии рассмотрит снятие санкций с России
07:01
Европа внимательно слушает бред кремлевского людоеда мнение
06:57
Когда и как праздновать Ореховый спас-2018
06:53
Киев давно село, вы просто не хотели замечать мнение
06:05
"Учитесь говорить "нет". Супрун дала советы для соблюдения баланса между личной жизнью и работой
05:51
Эксперт спрогнозировал ущерб "Укрзализныци" после запрета ж/д сообщения с Россией
05:28
"Чулки понюхай". В Великобритании стюардесса "влипла" в скандал из-за эротического видео Видео
05:15
"Плоская со всех сторон": фигура Ксении Собчак разочаровала фанатов
04:39
"Калашников" разработал новый автомат Видео
04:20
"Талия с ума сойти!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась яркими снимками с отдыха
04:00
Пользователи Сети рассказали, какие сюжеты в порно смешат их сильнее всего
03:15
"Секси-шмекси". Анна Седокова поделилась снимком в платье, но без белья
02:29
Ученые определили 3 внешних признака гениальности человека
02:11
В Херсоне солдата-контрактника осудили за коррупцию из-за подработки грузчиком
01:49
Германия напомнила Украине о необходимости модернизации ГТС
01:27
Алина Гросу откровенно рассказала о романе с женатым футболистом Видео
01:00
"Распылил кислоту". В Одессе суд избрал меру пресечения мужчине, из-за которого пострадал ребенок
00:50
Российский судья снял на заправке секс-видео и влип в потрясающий скандал - 18+ Видео
00:45
"Мирабелла в сельской школе". Психолог объяснила, почему детей не стоит называть очень редкими именами Видео
00:31
Вслед за долларом в Украине начало стремительно дорожать евро
00:24
Молдовский суд оштрафовал церковника, который окропил ЛГБТ-активистку святой водой
00:12
Пыль столбом стоит: в Сеть выложили видео пьяного "отдыха" полуголой украинки в Кирилловке Видео
20 августа, понедельник
23:29
В Киеве автомобиль смахнул с обочины припаркованные там машины - появилось видео Видео
22:59
Львовян возмутила скульптура "зигующего" Иисуса Фото
22:51
Ученые определили, какие люди склонны к изменам
22:21
В Хорватии в присутствии супруги Порошенко открыли консульство Украины c ошибкой в названии: опубликованы фото
22:04
В Сумах чиновник украл 109 машин, предназначенных для малоимущих
21:50
ВСУ отбили у боевиков населенный пункт близ Торецка - нардеп
21:40
Активистку движения против домогательств Азию Ардженто саму обвинили в домогательствах
21:38
"За життя" получила наибольшую поддержку среди украинцев на юго-востоке – социологи актуально
21:28
Дело Савченко и Рубана: Суд вынес решение о мере пресечения
20:59
В киевском небе над Хрещатиком прошли военные самолеты
20:35
Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время своего выступления Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять