Михайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал идеи, как поздравить с праздником на словах и в картинках.
19 сентября отмечается Михайлово чудо или же Воспоминание чуда Архистратига Михаила.
О приметах, традициях и запретах Михайлова дня мы писали ранее, а в сегодняшнем материале – поздравления с торжеством.
Михайлово чудо: поздравления
Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.
***
В Михайлов день хочу пожелать сытного обеда на столе, веселого отдыха в кругу семьи и доброго праздника. Пусть дом всегда остается наполненным миром и благополучием, пусть не тревожат душу печали и уныния, пусть в сердце расцветает любовь, пусть дорога жизни ярко освещается и устремляется к счастью.
***
В день архангела Михаила
Тебе хочу пожелать я всех благ,
Чтобы здоровье было и силы,
И чтоб удачным был твой каждый шаг!
Желаю в доме тепла и уюта,
Пусть стороною обходит беда!
Пускай любая в жизни минута
Тебе приносит счастье всегда!
***
4 смс - 238 символов:
Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.
***
3 смс - 181 символ:
Ждем чудес в Михайлов день,
Двери открываем,
Радость, свет, любовь, добро
В дом свой созываем.
Пусть Архангела войска
Отгоняют тучи.
И для всех сей славный день
Будет самым лучшим!
***
3 смс - 194 символа:
День Михайлов на пороге,
Все мы вспомнили о Боге,
Не забудем же, друзья,
В этот день совсем нельзя
Ни работать, ни ругаться,
Можно только обменяться
Всем хорошими словами
И засесть за пирогами!
***
3 смс - 184 символа:
На Михайлов день работать —
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!