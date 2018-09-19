Михайлов день-2018: поздравления на словах и в анимированных открытках

Как праздновать Михайлово чудо

19 сентября отмечается Михайлово чудо или же Воспоминание чуда Архистратига Михаила.

О приметах, традициях и запретах Михайлова дня мы писали ранее, а в сегодняшнем материале – поздравления с торжеством.

Михайлово чудо: поздравления

Поздравляем всех верующих с Михайловым Днем, а всех Михаилов с днем их покровителя и желаем им быть мудрыми и справедливыми, как их тезка. Всегда следовать своему пути и хранить верность выбранной идеологии. Пусть в любой ситуации другие люди уважают вас и ваш выбор.

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В Михайлов день хочу пожелать сытного обеда на столе, веселого отдыха в кругу семьи и доброго праздника. Пусть дом всегда остается наполненным миром и благополучием, пусть не тревожат душу печали и уныния, пусть в сердце расцветает любовь, пусть дорога жизни ярко освещается и устремляется к счастью.

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В день архангела Михаила

Тебе хочу пожелать я всех благ,

Чтобы здоровье было и силы,

И чтоб удачным был твой каждый шаг!

Желаю в доме тепла и уюта,

Пусть стороною обходит беда!

Пускай любая в жизни минута

Тебе приносит счастье всегда!

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Примите душевные поздравления в Михайлов день! Чествуя в этот день Архангела Михаила, защитника нашего, воюющего с силами зла, желаем, чтобы светлое имя его и сила ангельского войска хранили вас от всяческих невзгод и даровали мир в душе.

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Ждем чудес в Михайлов день,

Двери открываем,

Радость, свет, любовь, добро

В дом свой созываем.

Пусть Архангела войска

Отгоняют тучи.

И для всех сей славный день

Будет самым лучшим!

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День Михайлов на пороге,

Все мы вспомнили о Боге,

Не забудем же, друзья,

В этот день совсем нельзя

Ни работать, ни ругаться,

Можно только обменяться

Всем хорошими словами

И засесть за пирогами!

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3 смс - 184 символа:

На Михайлов день работать —

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!